Bahia recebe outras 224 mil doses de vacina neste sábado; total do dia será de 494 mil

A Bahia receberá um segundo lote de vacinas neste sábado (30). Além das 270.220 doses do imunizante da Pfizer/BioNTech, anunciadas anteriormente, o estado receberá mais 224.200 doses de vacinas Coronavac. Com isso, o total de doses recebidas neste sábado pelo estado será de 494.470.



O avião trazendo os imunizantes produzidos pelo Butantan está programado para pousar no aeroporto de Salvador às 15h. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), a remessa da Coronavac será destinada para primeira e segunda aplicações.



Já as vacinas da Pfizer/BioNTech têm previsão de chegada no aeroporto de Salvador às 9h35 deste sábado. Toda carga será usada para a aplicação da primeira dose.



Após o desembarque, as vacinas serão conferidas pela equipe da coordenação de imunização da Secretaria da Saúde do Estado e devem começar a ser enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios ainda neste fim de semana.



De acordo com a Sesab, elas serão enviadas apenas aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. A secretaria afirma que essa foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios e o Estado.



Com as remessas deste sábado, a Bahia chegará ao total de 11.329.910 doses de vacinas recebidas, sendo 4.033.900 da Coronavac; 5.586.900 da AstraZeneca/Oxford; 1.454.310 da Pfizer e 254.800 da Janssen.