Bahia recebe remessa com mais 229 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford

A Bahia recebeu, na noite desta segunda-feira (23), mais 229.000 doses de vacinas da Oxford/AstraZeneca. O lote com os imunizantes foi recebido no aeroporto de Salvador pouco antes das 21h.



#VemVacina ????A Bahia acaba de receber mais 229.000 doses de vacinas da AstraZeneca! Com as cargas de ontem e desta segunda-feira (23), a Bahia chega ao total de 14.856.328 doses de vacinas recebidas.



✨????Esperança de dias melhores é ver a nossa gente vacinada!#VacinaSim #SUS pic.twitter.com/4VzwRIBHCc — Saúde Bahia (@saudegovba) August 23, 2021

As doses são destinadas para primeira e segunda aplicações. Após a conferência das cargas pela equipe de Imunização do Estado, as vacinas serão enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios.No último domingo (22), o estado já havia recebido duas remessas de imunizantes. Uma com 170.600 doses de Sinovac/Coronavac e outra com 164.970 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech.

Com as cargas de domingo e hoje, a Bahia chega ao total de 14.856.328 doses de vacinas recebidas, sendo 5.087.698 da Sinovac/Coronavac; 6.567.830 da Oxford/AstraZeneca; 2.939.700 da Pfizer e 261.100 da Janssen.

A Bahia tem 8.222.542 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose ou dose única, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no final da tarde desta segunda (23).



O Estado já vacinou 74,1% da população baiana acima dos 18 anos (estimada em 11.148.781) - com, pelo menos, a primeira dose. Além disso, 253.408 vacinados foram imunizados com a vacina de dose única.



Entre os mais de 7,9 milhões de vacinados com imunizantes de duas doses, 3.349.948 receberam também a segunda aplicação, o que somado com os vacinados com dose única faz a Bahia ter 3.603.356 pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19.