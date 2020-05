Bahia receberá mais 7 mil testes para diagnóstico do novo coronavírus

A Bahia receberá um lote com 7 mil testes para diagnóstico de covid-19. Os kits serão do tipo RT-PCR, considerados 'padrão ouro' pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC, na sigla em inglês), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do coronavírus.

A doação chega através de uma iniciativa da Petrobras, que encomendou aos Estados Unidos 600 mil testes, anunciados em 24 de março. Eles foram dados ao Sistema Único de Saúde (SUS) que, por sua vez, está fazendo os repasses para cada estado. Mês passado, o Fundo Estadual de Saúde da Bahia já havia sido recebido outros 7 mil kits.

"Estamos concentrando todos os esforços para ajudar a sociedade brasileira a atravessar esse momento. Importamos testes de alta qualidade que serão distribuídos em várias regiões do Brasil por meio do Sistema Único de Saúde”, disse a gerente executiva de Responsabilidade Social na Petrobras, Olinta Cardoso.

O teste RT-PCR - sigla para Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa - identifica, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas ou que tiveram contato com a doença, a cadeia de proteínas do genoma do vírus.

As amostras precisam ser analisadas em laboratórios, em equipamentos que estudam genomas, precisando de quatro a seis horas de processamento.