Bahia receberá mais de 350 mil doses de vacinas nesta quarta

Nesta quarta-feira, a Bahia receberá um novo lote com 351.750 doses de vacinas AstraZeneca/FioCruz. O secretário de Saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, chegou a anunciar em suas redes sociais que o lote chegaria durante a madruda, mas no começo da noite, a informação foi atualizada.

Segundo a Sesab, a empresa de logística do Ministério da Saúde comunicou alteração do horário do recebimento das vacinas. A nova previsão de chegada das doses no aeroporto de Salvador é às 9h45 desta quarta-feira.

A previsão é que ainda nesta quarta-feira (26) as doses sejam encaminhadas para as regionais de saúde, de onde serão distribuídas aos municípios.

"A esperança se renova a cada chegada de vacinas!", publicou Fábio em seu Twitter. Ainda de acordo com o secretário, todos os imunizantes serão direcionados para primeiras doses, o que possibilitará o avanço nos grupos prioritários.

A vacinação está suspensa em diversas cidades do estado, como Salvador, que está sem vacina para 1ª dose contra a covid-19 pela quarta vez. Nesta quarta-feira (26), a capital segue com mutirão de aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19.