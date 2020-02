Bahia recruta Saldanha para enfrentar o Ceará na Copa do Nordeste

O Bahia terá uma novidade em seu elenco principal no jogo contra o Ceará, que acontece sábado (15), às 16h, no Castelão, em Fortaleza. É o atacante Saldanha, incorporado do time de aspirantes. O atleta ganhou a chance de ser opção para Roger Machado porque Fernandão, reserva imediato de Gilberto no comando de ataque, foi liberado pelo clube para assistir ao nascimento do filho.

No final de semana anterior, Saldanha foi decisivo para o Bahia no Campeonato Baiano. O time empatava com o Jacobina por 1x1 quando o garoto fez o gol da virada e depois deu um belo passe de cobertura para Régis Tosatti ampliar e fechar o placar de 3x1.

Saldanha está no Bahia desde 2018, quando chegou do Osasco Audax para defender o time sub-20. Na época, assinou por empréstimo e foi adquirido pelo tricolor no ano seguinte, com contrato até 2022. Neste ano, estreou como profissional no Campeonato Baiano. Mineiro de Uberaba, Saldanha disputou cinco partidas e marcou um gol.

O time de transição do Bahia só volta a jogar no dia 1º de março, quando visita o Vitória no segundo Ba-Vi do ano, no Barradão. No elenco principal, Saldanha tentará ajudar o Bahia a se reabilitar na Copa do Nordeste. O tricolor é o 6º colocado do Grupo A, com quatro pontos após três rodadas. A diferença para o líder, o Fortaleza, é de apenas um ponto.