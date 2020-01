Bahia recusa proposta dos Estados Unidos por Gregore

O volante Gregore não vai deixar o Bahia para ir jogar no Estados Unidos. O tricolor recebeu proposta de uma agremiação norte-americana no valor de R$ 17 milhões pelo jogador. O montante era referente à compra de 80% dos direitos econômicos do volante de 25 anos.

No entanto, segundo o CORREIO apurou, a negociação não avançou. A proposta inicial apresentada pelo clube norte-americano não foi aceita pelo Bahia, que detém 90% dos direitos, nem interessou ao jogador.

Gregore foi contratado pelo Bahia em 2018 após se destacar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes no ano anterior, com a camisa do Santos. Chegou inicialmente por empréstimo do São Carlos, mostrou serviço pelo Esquadrão e teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo clube, que no ano seguinte comprou mais 40%.

Destaque nas duas últimas edições do Brasileirão, o volante totaliza 114 partidas pelo Bahia. É titular absoluto no time de Roger Machado.