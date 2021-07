Bahia registra 1.396 novos casos e 33 mortes por covid-19 neste sábado

Na Bahia, neste sábado (31), foram registrados 1.396 casos de covid-19 e 1.543 recuperados da covid-19. Além disso, o boletim da Secretaria de Saúde da Bahia também registrou 33 mortes.

Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados hoje. Dos 1.193.689 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.161.864 já são considerados recuperados, 6.075 encontram-se ativos e 25.750 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.440.257 casos descartados e 231.634 em investigação.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado.

Na Bahia, 51.423 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Vacinação

Com 6.329.978 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose, dos quais 2.546.390 receberam também a segunda aplicação, e mais 249.583 vacinados com o imunizante de dose única, até as 17 horas deste sábado, a Bahia já vacinou 59,01% da população baiana com 18 anos ou mais (estimada em 11.148.781) com, pelo menos, a primeira dose.