Bahia registra 1.587 casos de covid-19 e 36 mortes nas últimas 24 horas

A Bahia registrou 1.587 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas. O dado foi divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesab) nesta terça-feira (16), que anunciou que o estado chegou ao número de 39.206 infectados. No mesmo período, foram notificadas ainda 36 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando o total para 1.181 óbitos.

O crescimento dos diagnósticos positivos é de 4,2% em relação à véspera, quando eram 37.620 contaminados. Já o aumento de óbitos, entre segunda (15) e esta terça (16), é de 3,1%

Entre os 39.206 casos confirmados, 16.777 pessoas já estão recuperadas da covid-19, o que corresponde a 42,8% do total de infectados. No dia anterior, eram 15.850 pacientes considerados livres da doença, uma diferença de 927 pessoas curadas nestas 24 horas. Outros 21.248 indivíduos (54,2%) ainda apresentam sintomas do coronavírus.

Os contaminados foram registrados em 358 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (54,81%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Ipiaú (10.049,48), Itajuípe (9.906,79), Uruçuca (9.747,06), São José da Vitória (8.661,83) e Salvador (7.367,49).

Na Bahia, 5.493 profissionais da saúde testaram positivo para a covid-19.

Em relação às 36 novas mortes registradas nas últimas 24 horas, apenas duas ocorreram na segunda-feira (15). As outras datam de um período a partir do dia 17 de maio.

1146º óbito – mulher, 86 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 19/05 e veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1147º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, portador de doença renal crônica, foi internado dia 30/05 e veio a óbito dia 09/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1148º óbito – homem, 66 anos, residente em Rio do Pires, sem comorbidades, foi internado dia 30/05 e veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

1149º óbito – homem, 64 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 22/05 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1150º óbito – mulher, 61 anos, residente em Milagres, portadora de diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 06/06, em domicílio;

1151º óbito – mulher, 77 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internada dia 27/05 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1152º óbito – mulher, 75 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, doença cardiovascular e demências, incluindo Alzheimer, foi internada dia 27/05 e veio a óbito día 06/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1153º óbito – homem, 60 anos, residente em Feira de Santana, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede privada, em Feira de Santana;

1154º óbito – homem, 53 anos, residente em Salvador, portador de doença respiratória infecciosa, foi internado dia 25/05 e veio a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1155º óbito – homem, 60 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 22/05 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1156º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e neoplasias, foi internada dia 30/04 e veio a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1157º óbito – homem, 43 anos, residente em Salinas das Margaridas, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 14/06. em unidade da rede pública, em Salvador;

1158º óbito – homem, 77 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, foi internado dia 08/06 e veio a óbito odia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1159º óbito – homem, 84 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 11/06 e veio a óbito na mesma data (11/06), em unidade da rede privada, em Salvador;

1160º óbito – homem, 68 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internado dia 16/05 e veio a óbito dia 06/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1161º óbito – homem, 96 anos, residente em Cândido Sales, portador de diabetes, foi internado dia 06/06 e veio a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

1162º óbito – homem, 80 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular e doença respiratória crônica, foi internado dia 01/06 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1163º óbito – homem, 100 anos, residente em Sobradinho, sem comorbidades, foi internado dia 04/06 e veio a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Sobradinho;

1164º óbito – homem, 59 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 05/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1165º óbito – homem, 37 anos, residente em Camacan, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 15/05 e veio a óbito día 03/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

1166º óbito – mulher, 71 anos, residente em Camaçari, portadora de obesidade, foi internada dia 02/06 e veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1167º óbito – homem, 66 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, foi internado dia 15/06 e veio a óbito na mesma data (15/06), em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1168º óbito – homem, 71 anos, residente em Itajuípe, portador de neoplasias, data de admissão não informada, veio a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Itajuípe;

1169º óbito – mulher, 72 anos, residente em Feira de Santana, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 17/05, em domicílio;

1170º óbito – mulher, 60 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1171º óbito – homem, 51 anos, residente em Simões Filho, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 25/05 e veio a óbito dia 13/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1172º óbito – homem, 63 anos, residente em Salvador, portador de doença renal crônica, foi internado dia 07/06 e veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1173º óbito – mulher, 51 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internada dia 05/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1174º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 07/06 e veio a óbito na mesma data (07/06), em unidade da rede pública, em Salvador;

1175º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 31/05 e veio a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1176º óbito – mulher, 81 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internada dia 06/06 e veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1177º óbito – mulher, 94 anos, residente em Jequié, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Jequié;

1178º óbito – homem, 61 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1179º óbito – homem, 71 anos, residente em Simões Filho, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 06/06 e veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Simões Filho;

1180º óbito – mulher, 84 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1181º óbito – mulher, 66 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 04/06 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador.

Na Bahia, 1.265 dos 2.102 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para pacientes com o novo coronavírus estão ocupados (60%). Entre os 866 leitos de UTI adulto e pediátrico destinados apenas a pessoas com a covid-19, 622 possuem pacientes internados (72%).

"Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda", informa a Sesab.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 75.789 casos descartados e 85.523 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta terça-feira (16).