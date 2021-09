Bahia registra 16 mortes e 130 novos casos de covid-19 em 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 16 mortes e 130 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,01%) e 165 recuperados (+0,01%). Segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira (20), dos 1.229.200 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.200.087 já são considerados recuperados, 2.342 encontram-se ativos e 26.771 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.526.952 casos descartados e 233.425 em investigação. Na Bahia, 51.975 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Até às 22h, a taxa de ocupação de UTI Covid adulto no estado é de 29%, com 238 leitos ocupados dos 821 disponíveis. Enquanto a taxa de enfermaria adulto é de 18% de ocupação, com 151 internados e 847 leitos disponíveis.