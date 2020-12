Bahia registra 1.657 novos casos de covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 1.657 novos casos de covid-19 em todo o estado. A taxa de crescimento é de +0,4%. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, já foram registrados 469.660 casos confirmados de contaminação.

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (22,80%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ibirataia (10.148,90), Muniz Ferreira (8.070,60), Conceição do Coité (7.988,05), Pintadas (7.856,66), Jucuruçu (7.823,80).

Mortes

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) neste domingo (20), foram contabilizados 30 óbitos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas. Vale lembrar que estas mortes ocorreram em diferentes datas. Ao total, morreram 8.807 pessoas desde o início da pandemia no estado.

Dentre os óbitos, 56,53% ocorreram no sexo masculino e 43,47% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,82% corresponderam a parda, seguidos por branca com 18,54%, preta com 14,77%, amarela com 0,67%, indígena com 0,12% e não há informação em 11,07% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 71,44%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (73,43%).

Leitos

Dos 1.885 leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para atender pacientes com o novo coronavírus na Bahia, 1.228 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 65%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulta no estado é de 77%, e a da UTI adolescente e pediátrica é de 54%.