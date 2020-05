Bahia registra 17 mortes por covid-19 em 24h e total sobe para 312

A Bahia registrou mais 17 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e alcançou o total de 312 fatalidades por causa da doença. Os números foram atualizados pelo governador Rui Costa durante live nas redes sociais no fim da tarde desta segunda-feira (18). No boletim anterior publicado pela Secretaria da Saúde (Sesab), no domingo (17), o estado tinha 295 óbitos, o que representa um aumento de 5,76% entre os dois dias.

Há 8.881 diagnósticos do novo coronavírus na Bahia. São 438 infectados a mais que o levantamento da véspera, quando eram 8.443 contaminados (5,18%). Seis cidades tiveram suas primeiras confirmações: Caém, Teofilândia, Piritiba, Cardeal da Silva, Mutuípe e Urandi.

De acordo com Rui, 6.162 casos são ativos - ou seja, os pacientes ainda apresentam os sintomas da doença e seguem monitorados pela vigilância epidemiológica. Já outras 2.407 pessoas são consideradas curadas.

Segundo a Sesab, porém, 300 dos 8.881 casos confirmados aguardam reconhecimento dos municípios e não foram incluídos na análise do boletim. Assim, os dados apresentados nesta segunda (18) consideram apenas os 8.581 infectados já com definição das cidades.

Os diagnósticos foram dados em 211 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (62,07%). Há 1.086 profissionais da saúde que testaram positivo para a covid-19.

Em relação às mortes, dos 17 óbitos registrados na Bahia nas últimas 24 horas, 16 aconteceram em Salvador.

296º óbito – mulher, 73 anos, residente em Canavieiras, comorbidades doença cardiovascular, doença do sistema nervoso, veio a óbito dia 12/05, em unidade da rede pública de Salvador.

297º óbito – mulher, 89 anos, residente em Salvador, comorbidades hipertensão arterial, diabetes, asmática, doença de Alzheimer avançada, hipotireoidismo, veio a óbito dia 17/05, em hospital filantrópico em Salvador.

298º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, comorbidade doença de Parkinson, veio a óbito dia 12/05, em hospital da rede privada de Salvador.

299º mulher, 66 anos, residente em Itiuba, comorbidades hipertensão arterial e neoplasia, veio a óbito dia 04/05, em hospital da rede pública de Salvador.

300º óbito – mulher, 54 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 16/05, em hospital da rede filantrópica de Salvador.

301ª óbito – mulher, 63 anos, residente em Salvador, comorbidades doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial, obesidade, veio a óbito dia 12/05, em hospital da rede pública, em Salvador.

302º óbito – homem, 82 anos, residente em Salvador, comorbidades hipertensão arterial e doença de Alzheimer, veio a óbito dia 13/05, em hospital da rede pública em Salvador.

303º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, comorbidades hipertensão arterial e diabetes, veio a óbito dia 16/05 em hospital filantrópico em Salvador.

304º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, comorbidades hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular, veio a óbito dia 17/05, em hospital filantrópico em Salvador.

305º óbito – mulher, 88 anos, residente em Salvador, comorbidades neoplasia e hipertensão arterial, veio a óbito dia 17/05, em hospital filantrópico, em Salvador.

306º óbito – mulher, 77 anos, residente em Salvador, comorbidades doença cardiovascular e diabetes, veio a óbito dia 16/05, em hospital filantrópico, em Salvador.

307º óbito – homem, 52 anos, residente em Dias D’Ávila, comorbidade doença cardiovascular crônica, veio a óbito dia 09/05, em hospital filantrópico, em Salvador.

308º óbito – mulher, 75 anos, residente em Lauro de Freitas, comorbidade doença cardiovascular crônica, veio a óbito dia 09/05, em hospital da rede privada, em Lauro de Freitas.

309º óbito – mulher, 55 anos, residente em Salvador, comorbidades não informado, veio a óbito dia 13/05, em unidade da rede pública, em Salvador.

310º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, comorbidades não informado, veio a óbito dia 12/05, em hospital da rede pública, em Salvador.

311º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, comorbidades não informado, veio a óbito dia 14/05, em unidade da rede pública, em Salvador.

312º óbito – homem, 61 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, veio a óbito dia 07/05, em hospital da rede pública, em Salvador.

Na Bahia, dos 1.246 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para pacientes com coronavírus, 662 estão ocupados (53%). Já entre os 518 leitos de UTI adulto e pediátrico destinados apenas a infectados com a covid-19, 332 possuem pessoas internadas (64%).

"Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda", afirma a Sesab.

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 36.007 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, entre o dia 1° de março e esta segunda-feira (18). Atualmente, 3.476 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

O boletim epidemiológico ainda registra 28.423 casos descartados e 69.717 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.