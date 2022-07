Bahia registra 1.791 casos de covid-19 e mais 18 mortes

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 1.791 casos de covid-19 e 18 mortes provocadas pela doença, segundo boletim divulgado neste sábado (23) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Dos 1.648.557 casos confirmados desde o início da pandemia, 10.971 são considerados ativos e 30.266 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim epidemiológico deste sábado (23) contabiliza ainda 1.942.766 casos descartados e 356.703 em investigação.

Na Bahia, 67.239 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.643.595 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.750.100 com a segunda dose ou dose única, 6.651.609 com a dose de reforço e 1.276.750 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.004.906 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 599.925 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 2.753 tomaram a primeira dose.