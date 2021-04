Bahia registra 1.986 novos casos de covid-19, com mais 61 mortes

A Bahia registrou nas últimas 24 horas mais 1986 casos de covid-19, com 61 novas mortes, segundo boletim divulgado neste sábado (3) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Dos 813.794 casos confirmados desde o início da pandemia, 783.065 já são considerados recuperados, 15.069 encontram-se ativos e 15.660 tiveram óbito confirmado em todo estado.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas de hoje.

Segundo a Sesab, a reduçao de números de novas mortes em finais de semana acontece por conta do não funcionamento dos serviços de notificação e, por isso, os dados não demonstram de forma fidedigna os óbitos do período, necessariamente. Com o retorno do funcionamento dos serviços referidos é possível verificar um aumento significativo de novos óbitos, que não necessariamente ocorreram na data divulgada, ou seja, podem ter ocorrido em dias anteriores.

número total de mortes causadas pelo novo coronavírus na Bahia desde o início da pandemia é de 15.472, representando uma letalidade de 1,91%. Dentre os óbitos, 55,47% foram de pessoas do sexo masculino e 44,53% do sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,74% corresponderam a parda, seguidos por branca com 21,48%, preta com 15,27%, amarela com 0,49%, indígena com 0,13% e não há informação em 7,89% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 67,30%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (74,03%).

Situação da regulação

Às 15h desta sábado, 104 solicitações de internação em UTI Adulto covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 58 pedidos para internação em leitos clínicos adultos covid-19 estavam no sistema. Este número é dinâmico, uma vez que transferências e novas solicitações são feitas ao longo do dia.

Vacinação

Com 1.696.104 vacinados contra o coronavírs), dos quais 328.943 receberam também a segunda dose, até as 15 horas deste sábado, a Bahia é um dos estados do país com o maior número de imunizados.