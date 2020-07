Bahia registra 2.284 casos de covid-19 e 45 mortes nas últimas 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, mais 2.284 casos de covid-19 e 45 mortes, de acordo com boletim divulgado, nesta sexta-feira (17), pela Secretaria da Saúde (Sesab). Com as novas confirmações, o estado soma 118.657 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, com 2.738 óbitos.

Entre os diagnósticos, 94.923 pacientes já estão curados da doença, o que representa 80% do total de contaminados. Destes, 3.827 foram considerados recuperados nestas 24h (4,2%). Outras 20.996 pessoas (17,7%) ainda apresentam sintomas. Os 2,3% restantes referem-se às fatalidades.

Os casos confirmados ocorreram em 403 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (39,25%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (2.999,72), Itajuípe (2.523,06), Ipiaú (2.062,22), Lauro de Freitas (1.861,52) e Madre de Deus (1.853,70).

Na Bahia, 12.097 profissionais da saúde foram confirmados com a covid-19

Dos 2.433 leitos ativos exclusivos para infectados com o novo coronavírus, 1.564 estão ocupados (64,3%). Entre os 1.003 leitos de UTI adulto e pediátrico destinados somente a pessoas com a doença, 775 possuem pacientes internados (77,3%).

O boletim contabiliza ainda 256.770 casos descartados e 75.978 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta sexta-feira (17).