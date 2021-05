Bahia registra 2.554 novos casos de covid, com mais 63 mortes

A Bahia registrou mais 2.554 casos de covid-19 nas últimas 24h, com 63 mortes confirmadas pela doença, segundo boletim divulgado neste domingo (16) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

As mortes aconteceram em várias datas, mas a confirmação da causa foi feita hoje. Dos 955.350 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 918.580 já são considerados recuperados, 16.876 estão ativos e 19.894 morreram.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h de hoje.

Dentre os mortos no estado, 55,68% foram de homens e 44,32% de mulheres. Em relação à raça, 54,80% foram de pessoas pardas, 22% de brancas, 15,36% pretasm 0,44% amarelas e 0,12% indígenas. Em 7,28% dos óbitos, essa informação não está disponível. 63,68% das mortes foram de pessoas com comorbidades, sendo a primeira doenças cardíacas e crônicas (73,54%).

A Sesab explica que casos acumulados existem por conta da sobrecarga das equipes de investigação. Também relaciona à necessidade de aprofundar investigações para evitar distorções ou equívocos.

Regulação e vacina

Às 12h deste domingo, 78 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 49 pedidos para internação em leitos clínicos adultos covid-19 estavam no sistema.

A Bahia tem 2.979.541 vacinados contra a covid, dos quais 1.352.379 receberam também a segunda dose.