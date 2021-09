Bahia registra 270 novos casos e mais 10 mortes por covid-19 em 24h

A Bahia registrou 270 novos casos de covid-19 nas últimas 24h, segundo boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) divulgado neste sábado (18). Foram mais 10 mortes pela doença contabilizadas no mesmo período. Outras 273 pessoas foram consideradas recuperadas da doença nas últimas 24h.

Com os novos dados, a Bahia já teve 26.752 mortes por covid-19 desde o início da pandemia. O estado tem 2.322 pessoas com o vírus ativo. Em toda pandemia, a Bahia já teve 1.228.777 casos de covid - 51.971 em profissionais de saúde.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h deste sábado.

Vacinação

Segundo o boletim, a Bahia, tem 9.544.120 de pessoas que receberam a primeira aplicação ou dose única da vacina contra a covid.

Com a segunda dose, já são 4.593.711 imunizados. Além disso, 20.507 pessoas receberam também a dose de reforço.

Leitos

A a Bahia tem 1.757 leitos ativos para tratamento da Covid-19. Desse total, 442 estão com pacientes internados, o que representa taxa de ocupação geral de 25%.

Desses leitos, 821 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e estão com taxa de ocupação de 29% (242 eitos ocupados).

Nas UTIs pediátricas, 14 das 29 vagas estão com pessoas internadas, o que representa taxa de ocupação de 48%. Os leitos clínicos para adultos estão com 19% de ocupação e os infantis, com 45%.

Em Salvador, dos 458 leitos ativos, 123 estão ocupados (27% de ocupação geral). A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto é de 23% e o pediátrico está em 45%.

Ainda na capital baiana, os leitos clínicos para adultos estão com 23% de ocupação e, os pediátricos, estão com 67%.