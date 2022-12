Bahia registra 3 mil novos casos de covid-19 em dois dias

A Bahia registrou 3.006 novos casos de Covid-19, nas últimas 48 horas. Segundo o boletim da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), divulgado neste sábado (17), 12 pessoas morreram no mesmo período. No total, 8.764 casos encontram-se ativos.

Dos 1.751.830 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.712.004 já são considerados recuperados e 31.062 tiveram a morte confirmada.

O boletim epidemiológico desta sábado (17) contabiliza ainda 2.067.712 casos descartados e 369.117 em investigação.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste sábado.

Na Bahia, 70.770 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.