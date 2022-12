Bahia registra 31 óbitos por covid-19 em 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 31 óbitos por covid-19. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Devido uma instabilidade em sistemas do Ministério da Saúde, não houve a possibilidade de extração dos dados da doença, impedindo a contabilização dos novos casos.

A segunda semana de dezembro registrou 13.356 novos casos de covid-19. É a maior soma semanal desde 24 de julho, quando o estado notificou 11.821 pacientes ativos com a doença em sete dias, conforme boletim epidemiológico da Sesab. No geral, o número de casos ativos de covid-19 no estado aumentou 734% a partir de novembro. No dia 14 do mês passado havia 1.105 novos casos ativos, na quarta-feira (14 de dezembro), exatos um mês depois, os registros subiram para 9.223.

Com a tendência de explosão de infecções após o Natal e o Ano Novo, por conta do relaxamento nas medidas de proteção como álcool em gel e máscara, atrasos para completar o esquema vacinal e a circulação de subvariantes da cepa Ômicron da covid, médicos como o infectologista e professor na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Robson Reis, alertam que é preciso evitar que o vírus se prolifere ainda mais.

“Aglomerações de final de ano, idas aos centros de compras para o Natal, confraternizações de trabalho e escolares, reuniões e encontros para assistir jogos da Copa do Mundo, tudo isso influencia [o aumento de casos]”, enumera.

Vacinação

Até o momento, a Bahia contabiliza 11.708.916 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.801.310 com a segunda dose ou dose única, 7.699.592 com a dose de reforço e 2.926.698 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.079.893 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 727.801 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 72.280 tomaram a primeira dose e 30.747 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 4.214 tomaram a primeira dose.