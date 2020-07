Bahia registra 3.171 casos de covid-19 em 24h

A Bahia registrou 3.171 novos casos de covid-19 e 49 mortes, elevando o número de óbitos para 2.050, nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), na tarde deste sábado, 04. Outras 2.173 pessoas se curaram da doença, no mesmo período. Desde o começo da pandemia, foram registrados 85.485 casos confirmados, com 57.160 pessoas consideradas curadas. Mas ainda há 26.275 doentes com a infecção ativa.

As confirmações ocorreram em 391 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (45,28%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Itajuípe (2.093,60), Gandu (2.024,50), Ipiaú (1.706,89), Uruçuca (1.491,30) e Itabuna (1.384,94).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 178.994 casos descartados e 87.812 em investigação. Os dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste sábado, 4.

O estado também já soma 9.699 profissionais da saúde confirmados com a covid-19. Dos 2.283 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para o coronavírus, 1.500 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 66%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 913 exclusivos para o coronavírus, 732 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 80%.

Das 49 mortes registradas nas últimas 24 horas, 22 das vítimas eram naturais de Salvador. Mas a capital, no entanto, registrou 30, dos 49 falecimentos, pois recebe grande demanda de pacientes do interior em estado grave.