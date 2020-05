Bahia registra 3.315 casos de covid-19; 123 pessoas morreram, diz Sesab

A Secretaria de Saúde da Bahia divulgou neste sábado (2) o último boletim com os casos confirmados de covid-19 no estado. Já são 3.315 casos, com 123 mortos.

De acordo com o boletim, 2.465 pessoas são consideradas casos ativos, já que ainda apresentam sintomas da doença. Elas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica. Outros 727 pacientes estão recuperados.

Os casos confirmados ocorreram em 145 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (63,35%). Os municípios com os maiores incidência por 1 milhão de habitantes são:

Ilhéus (1.367,61)

Uruçuca (1.218,38)

Itabuna (994,26)

Coaraci (765,02)

Salvador (731,11).



Mortes

A Sesab contabiliza 123 mortes pelo novo coronavírus nos seguintes municípios: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (1); Camaçari (1) ; Capim Grosso (1); Catu* (1); Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (5); Ipiaú (1); Itabuna (5); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Salvador (78); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (3).