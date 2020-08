Bahia registra 3.386 novos casos de covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou nas últimas 24 horas 3.386 casos de covid-19. A taxa de crescimento da doença no estado é de +1,6%. Os dados foram divulgados neste sábado, 15, no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Ainda segundo o boletim, foram contabilizados 67 mortos pela infecção. Os óbitos, porém, ocorreram em diversas datas que ainda não constavam da última atualização.

Ao todo, dos 214.379 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, 194.155 já são considerados curados, sendo 3.330 (*+1,7%) nas últimas 24 horas. Outros 15.886 pacientes encontram-se com o vírus ativo no organismo. Entre os profissionais de saúde, 17.229 foram confirmados com a infecção.

A Vigilância Epidemiológica Estadual considera um paciente recuperado após 14 dias do início dos sintomas da doença. Já os casos ativos são resultado do número de casos totais, menos os óbitos e menos os recuperados.

Os casos confirmados ocorreram em 413 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (32,14%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram: Almadina (4.776,76), Dário Meira (4.537,82), Itapé (4.017,81), Salinas da Margarida (3.976,51) e Ibirataia (3.944,62).

O boletim epidemiológico da Sesab contabiliza ainda 405.463 casos descartados e outros 84.302 em investigação. Os dados representam as notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste sábado, 15.

Mortes

As 67 mortes registradas no boletim deste sábado não ocorreram todas em um único dia. A existência de registros tardios ou do acúmulo de casos se deve à sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da covid-19.

Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar outras causas de óbito ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.

O total de mortes na Bahia desde o início da pandemia é de 4.338, representando uma letalidade de 2,02%. Desse total, 55,95% dos mortos eram do sexo masculino e 44,05% do feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 50,55% corresponderam a parda, seguidos por branca com 15,19%, preta com 15,15%, amarela com 0,90%, indígena com 0,09% e não há informação de cor e raça em 18,12% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidades foi de 76,03%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (78,23%).