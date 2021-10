Bahia registra 357 novos casos de covid-19 e mais 10 mortes

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 357 novos casos de covid-19 e 10 mortes provocadas pela doença. Segundo boletim divulgado neste sábado (16) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), 1.239.650 casos foram confirmados desde o início da pandemia, 1.210.465 já são considerados recuperados, 2.218 encontram-se ativos. Ao todo, 26.967 tiveram óbito confirmado.

Na Bahia, 52.159 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Vacinação

Com 10.407.590 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 81.74% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254.