Bahia registra 3.582 casos de covid-19 e 61 mortes nas últimas 24 horas

A Bahia registrou 3.582 casos confirmados do novo coronavírus e 61 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o estado já soma 95.536 infectados com a covid-19 desde o início da pandemia, além de 2.277 óbitos. Entre os profissionais de saúde, 10.561 tiveram o diagnóstico da doença. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde (Sesab) nesta quarta-feira (8).

Com relação aos contaminados, 66.550 estão curados, o que representa 69,7% do total de casos. Destes, 3.343 pacientes foram considerados recuperados da covid-19 nestas 24h. Outras 26.609 pessoas (27,9%) ainda apresentam sintomas da doença. Os 2,4% restantes referem-se às fatalidades.

Os casos confirmados ocorreram em 393 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (43,66%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (2.305, 34), Itajuípe (2.235,13), Ipiaú (1.867,68), Lauro de Freitas (1.531,45) Uruçuca (1.525,42).

Na Bahia, dos 2.335 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para infectados com o novo coronavírus, 1.479 estão ocupados (63%). Entre os 890 leitos de UTI adulto destinados apenas a pessoas com a covid-19, 713 possuem pacientes internados (80%).

Entre as 61 mortes confirmadas nestas 24h, 31 aconteceram em Salvador (50,8%). Os óbitos ocorreram ainda nas cidades baianas de Porto Seguro (3), Vitória da Conquista (3), Itabuna (3), Jequié (3), Ilhéus (3), Juazeiro (2), Valença (1), Camaçari (1), Simões Filho (1), Barreiras (1), Maragogipe (1), Feira de Santana (1), Ibirapitanga (1), Barra do Choça (1), Santa Luz (1), Santo Antônio de Jesus (1), Amargosa (1) e Remando (1). Houve ainda uma fatalidade em Petrolina, Pernambuco, que entrou na listagem da Sesab pois a vítima era residente em Juazeiro.

2217º óbito – homem, 43 anos, residente em Juazeiro, sem informações acerca de comorbidades. Internado dia 26/06, foi a óbito dia 30/06, em hospital da rede pública, em Juazeiro;

2218º óbito – homem, 59 anos, residente em Juazeiro, portador de doença cardiovascular. Internado dia 14/05, foi a óbito dia 02/07, em hospital da rede pública, em Juazeiro;

2219º óbito – homem, 29 anos, residente em Salvador, portador de neoplasias. Internado dia 27/06, foi a óbito no mesmo dia (27/06), em hospital da rede pública, em Salvador;

2220º óbito – mulher, 71 anos, residente em Porto Seguro, portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença cardiovascular. Internada dia 26/06, foi a óbito dia 07/07, em hospital da rede pública, em Porto Seguro;

2221º óbito – homem, 73 anos, residente em Jequié, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença cardiovascular. Internado dia 22/06, foi a óbito dia 03/07, em hospital da rede pública, em Jequié;

2222º óbito – homem, 62 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 29/05, foi a óbito dia 21/06, em hospital filantrópico, em Salvador;

2223º óbito – homem, 73 anos, residente em Jaguaripe, Portador de hipertensão arterial e doença renal crônica. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 01/07, em hospital filantrópico, em Valença;

2224º óbito – mulher, 85 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 03/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2225º óbito – mulher, 65 anos, residente em Serrinha, portadora de imunodeficiência. Internada dia 19/06, foi a óbito dia 24/06, em hospital da rede privada, em Salvador;

2226º óbito – homem, 86 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença cardiovascular. Internado dia 26/06, foi a óbito dia 06/07, em hospital filantrópico, em Salvador;

2227º óbito – mulher, 81 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 15/06, foi a óbito dia 03/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2228º óbito – mulher, 105 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular. Internada dia 20/06, foi a óbito dia 04/07, em unidade da rede pública, em Camaçari;

2229º óbito – homem, 82 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 03/07, em hospital filantrópico, em Salvador;

2230º óbito – homem, 80 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus e doença cardiovascular. Internado dia 08/06, foi a óbito dia 04/07, em hospital filantrópico, em Salvador;

2231º óbito – mulher, 72 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 05/07, em hospital filantrópico, em Salvador;

2232º óbito – homem, 77 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 03/06, foi a óbito dia 04/07, em hospital filantrópico, em Salvador;

2233º óbito – mulher, 84 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internada dia 28/06, foi a óbito dia 05/07, em hospital filantrópico, em Salvador;

2234º óbito – homem, 74 anos, residente em Simões Filho, portador de diabetes mellitus. Internado dia 17/06, foi a óbito dia 25/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

2235º óbito – mulher, 85 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Internada dia 17/06, foi a óbito dia 05/07, em hospital filantrópico, em Salvador;

2236º óbito – mulher, 73 anos, residente em Vitória da Conquista, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 03/07, foi a óbito dia 06/07, em hospital filantrópico, em Vitória da Conquista;

2237º óbito – homem, 80 anos, residente em Simões Filho, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 24/06, foi a óbito dia 30/06, em hospital da rede pública, em Simões Filho;

2238º óbito – homem, 68 anos, residente em Santa Cruz de Cabrália, portador de doença cardiovascular. Internado dia 24/06, foi a óbito dia 07/07, em hospital da rede pública, em Porto Seguro;

2239º óbito – homem, 82 anos, residente em Barreiras, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 07/07, em hospital da rede pública, em Barreiras;

2240º óbito – homem, 35 anos, residente em Seabra, sem comorbidades. Internado dia 02/06, foi a óbito dia 01/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2241º óbito – homem, 62 anos, residente em Eunápolis, sem comorbidades. Internado dia 23/06, foi a óbito dia 07/07, em hospital da rede pública, em Porto Seguro;

2242º óbito – homem, 47 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de diabetes mellitus. Internado dia 27/06, foi a óbito dia 03/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2243º óbito – mulher, 31 anos, residente em Ilhéus, portadora de doenças hematológicas. Internada dia 14/06, foi a óbito dia 15/06, em hospital da rede pública, em Ilhéus;

2244º óbito – mulher, 77 anos, residente em Maragogipe, portadora de diabetes mellitus e doença cardiovascular. Internada dia 01/07, foi a óbito dia 02/07, em unidade pública, em Maragogipe;

2245º óbito – homem, 64 anos, residente em Guanambi, portador de hipertensão arterial, doença cardiovascular e doença do sistema nervoso. Internado dia 29/06, foi a óbito dia 07/07, em hospital da rede privada, em Vitória da Conquista;

2246º óbito – mulher, 97 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 08/06, em hospital da rede privada, em Salvador;

2247º óbito – homem, 73 anos, residente em Conceição da Feira, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 25\06 e foi a óbito na mesma data (25\06), em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

2248º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes e doença renal crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 29\05, em unidade da rede pública, em Salvador;

2249º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internado dia 30\06 e foi a óbito dia 01\07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2250º óbito – mulher, 88 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 29\06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2251º óbito – mulher, 78 anos, residente em Itabuna, sem comorbidades, foi internada dia 06\06 e foi a óbito dia 03\07, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2252º óbito – mulher, 75 anos, residente em Itabuna, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 04\07, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2253º óbito – mulher, 57 anos, residente em Ibirapitanga, portadora de hipertensão arterial, data de admissão não informada, foi a óbito dia 30\06, em unidade da rede pública, em Ibirapitanga;

2254º óbito – homem, 69 anos, residente em Ituberá, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 27\06, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

2255º óbito – mulher, 69 anos, residente em Pau Brasil, sem informação de comorbidades, foi internada dia 10\06 e foi a óbito dia 11\06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2256º óbito – mulher, 76 anos, residente em Jequié, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 28\06, em unidade da rede pública, em Jequié;

2257º óbito – mulher, 72 anos, residente em Barra do Choça, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi a óbito dia 01\07, em domicílio;

2258º óbito – mulher, 61 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 15\06 e foi a óbito dia 25\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2259º óbito – mulher, 75 anos, residente em Santa Luz, portadora de hipertensão arterial e demências, incluindo Alzheimer, data de admissão não informada, foi a óbito dia 17\06, em unidade da rede pública, em Santa Luz;

2260º óbito – homem, 82 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 09\06 e foi a óbito dia 24\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2261º óbito – mulher, 74 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internada dia 20\06 e foi a óbito dia 24\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2262º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internada dia 12\05 e foi a óbito dia 29\05, em unidade da rede pública, em Salvador;

2263º óbito – mulher, 97 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internada dia 18\06 e foi a óbito dia 24\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2264º óbito – homem, 51 anos, residente em Amargosa, portador de diabetes e obesidade, data de admissão não informada, foi a óbito dia 06\07, em unidade da rede pública, em Santo Antônio de Jesus;

2265º óbito – homem, 67 anos, residente em Salvador, portador de tabagismo, foi internado dia 20\06 e foi a óbito dia 23\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2266º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 18\06 e foi a óbito dia 04\07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2267º óbito – mulher, 81 anos, residente em Amargosa, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular, data de admissão não informada, foi a óbito dia 06\07, em unidade da rede pública, em Amargosa;

2268º óbito – mulher, 72 anos, residente em Jequié, portadora de obesidade, foi internada dia 29\06 e foi a óbito na mesma data (29\06), em unidade da rede pública, em Jequié;

2269º óbito – mulher, 81 anos, residente em Ilhéus, portadora de diabetes e doença cardiovascular, foi internada dia 18\06 e foi a óbito dia 23\06, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2270º óbito – mulher, 88 anos, residente em Juazeiro, portadora de demências, incluindo Alzheimer, data de admissão não informada, foi a óbito dia 19\06, em unidade da rede privada, em Petrolina, Pernambuco;

2271º óbito – mulher, 74 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes e hipertensão arterial, foi internada dia 15\06 e foi a óbito dia 30\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2272º óbito – homem, 64 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 17\06 e foi a óbito dia 24\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2273º óbito – homem, 67 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 18\06 e foi a óbito dia 03\07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2274º óbito – homem, 92 anos, residente em Campo Alegre de Lourdes, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 04\06 e foi a óbito dia 23\06, em unidade da rede privada, em Remando;

2275º óbito – mulher, 45 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 06\06 e foi a óbito dia 07\07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2276º óbito – mulher, 48 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internada dia 20\06 e foi a óbito dia 02\07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2277º óbito – homem, 74 anos, residente em Ilhéus, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 01\06 e foi a óbito dia 27\06, em unidade da rede pública, em Ilhéus.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 190.364 casos descartados e 94.539 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17h desta quarta-feira (8).