Bahia registra 3.813 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia registrou 3.813 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado neste sábado (29) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). O número reprenta uma taxa de crescimento de 1,5% em relação ao dia anterior. Foram registradas 59 mortes provocadas pelo novo coronavírus, um total de 5.302.

Dentre os mortos, 55,9% são do sexo masculino e 44,1% do sexo feminino. Em relação a raça e cor, 52,1% são identificados como pardos, seguidos por branca com 15,9%, preta com 15,6%, amarela com 0,81%, indígena com 0,11% e não há informação em 15,3% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 75,50, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (76,8%)

Dos 254.790 casos confirmados desde o início da pandemia, 236.659 já são considerados curados e 12.829 encontram-se ativos. Os casos confirmados ocorreram em 415 municípios baianos. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes foram: Almadina (5.655,20), Ibirataia (5.525,08), Dário Meira (4.845,94), Itabuna (4.794,04) e Salinas da Margarida (4.640,33). Na Bahia, 21.886 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.