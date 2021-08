Bahia registra 40 mortes e 1.456 novos casos de covid em 24h 

A Bahia registrou 40 mortes e 1.456 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,1%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde desta terça-feira (10). No mesmo período, 1.645 pacientes (+0,1%) foram considerados curados da doença.



Assim como na segunda-feira (9), o número de ativos no estado registra boas notícias, isso porque a marca de ontem foi a menor desde 5 de maio de 2020, já a desta terça é a menor desde 4 de maio de 2020, quando a Bahia tinha 2.777 ativos. Nesta terça-feira, 2.912 pessoas têm o vírus em todo estado.



Dos 1.204.276 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.175.341 já são considerados recuperados, enquanto 26.023 tiveram óbito confirmado pela doença. Na Bahia, 51.584 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.