Bahia registra 41 mortes e 975 novos casos de covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 975 novos casos de covid-19 e 41 mortes em decorrência da infecção. Outras 897 pacientes se curaram da doença. Ao todo, o estado já soma 46.279 confirmações de infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. Desse total, 6.278 doentes são profissionais da saúde.

Até agora, 22.588 pacientes são considerados curados da covid-19 e 22.300 encontram-se em tratamento. As mortes desde o começo da pandemia somam 1.391. Os dados foram divulgados na tarde deste domingo, 21, pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

As confirmações dos novos casos ocorreram em 359 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (51,74%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ipiaú (1.192,42), Uruçuca (1.062,43), itajuípe (1.044,36), Gandu (1.009,17) e São José da Vitória (1.007,60).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 95.253 casos descartados e 102.016 em investigação. Os dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste domingo.

Dos 2.149 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para tratar o coronavírus, 1.314 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 61%. Já os leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 887 exclusivos para a covid-19, 683 possuem pacientes internados, uma taxa de ocupação de 77%.