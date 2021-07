Bahia registra 48 mortes e mais de 3,2 mil casos nas últimas 24h

A Bahia registrou mais 48 mortes e 3.211 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) neste sábado (3). O estado contabilizou também 3.104 recuperados. As mortes aconteceram em várias datas, mas o registro confirmado foi feito hoje.

Dos 1.135.261 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.098.816 já são considerados recuperados, 12.210 encontram-se ativos e em 24.235 os pacientes morreram, indica o boletim. Há ainda 233.011 casos sendo investigados. Na Bahia, 50.961 profissionais da saúde foram tiveram covid-19, informa ainda o boletim. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas de hoje.

A letalidade da doença no estado é de 2,13%. Dentre as mortes, 55,75% foram de homens e 44,25% do sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,98% tinham a cor parda, seguidos por branca com 22,28%, preta com 15,40%, amarela com 0,42%, indígena com 0,14% e não há informação em 6,77% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 60,50%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (72,80%).



Vacinação

Até agora, a Bahia tem 5.027.616 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose, dos quais 1.886.783 receberam também a segunda aplicaçã.o Há ainda mais 81.429 vacinados com o imunizante de dose única. Os dados também são de até as 17 horas deste sábado.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município para conferiro quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/.