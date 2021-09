Bahia registra 5 mortes e 195 casos de covid; número de novos casos é o menor do ano

A Bahia registrou cinco mortes e 195 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,02%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o começo da noite desta segunda (6). No mesmo período, 325 pacientes (+0,03%) foram considerados curados da doença.

O número de novos casos é o menor do ano registrado no estado, mesmo levando em conta que os dias de segunda-feira têm menor número de notificações. Nas últimas cinco segundas, antes dos dados de hoje, a de menor número registrado havia sido em 16 de agosto, com 320 novos casos. Já o número de mortes é o menor registrado no ano em um dia útil.

Dos 1.224.174 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.194.960 já são considerados recuperados, 2.637 encontram-se ativos. Na Bahia, 51.905 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Desde o começo da pandemia, 26.577 tiveram óbito confirmado no estado. A média móvel semanal de mortes no estado, considerando apenas os últimos 7 dias úteis é de 18 óbitos por dia.

Até às 18h20, a taxa de ocupação de UTI Covid adulto no estado é de 30%, com 303 leitos ocupados dos 1.000 disponíveis. Enquanto a taxa de enfermaria adulto é de 20% de ocupação, com 197 internados e 967 leitos disponíveis.