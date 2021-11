Bahia registra 540 novos casos de covid-19 e 10 mortos

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 540 casos de covid-19, segundo boletim divulgado neste sábado (13) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Nesse mesmo período foram registradas 10 mortes.

Desde o início da pandemia, já foram registrados 1.251.866 de casos e 27.171 mortes. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde.

Na Bahia, 52.422 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Vacinação

Com 10.881.196 vacinados contra o coronavírus (covid-19) com a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 85,46% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254.