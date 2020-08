Bahia registra 665 casos e 53 mortes por covid-19 em 24h

A Bahia registrou 665 casos da covid-19 nas últimas 24 horas, com 53 mortes confirmadas em decorrência da doença, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (31) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Ao todo, o estado tem 256.727 casos confirmados e 5.397 óbitos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Os casos confirmados ocorreram em 415 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (30,06%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ibirataia (5.727,53), Almadina (5.655,20), Itabuna (4.880,34), Dário Meira (4.845,94), Salinas da Margarida (4.685,01).

No estado, dos 2.908 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.355 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de UTI adulto de 54%.

As mortes do boletim de hoje aconteceram em datas variadas, a mais antiga sendo 25 de abril. A Sesab diz que os registros tardios e acúmulo de casos acontecem por conta da sobrecarga das equipes de investigação. As vigilâncias municipal e estadual fazem investigação epidemiológica para evitar distorções.

A letalidade da covid-19 na Bahia é de de 2,10%. A maioria das vítimas (55,92%) foi de mulheres.

A Sesab considera ainda 240.697 pacientes como recuperados da doença. Outros 10.633 são casos ativo da covid-19 no estado. A pessoa é considerada recuperada após 14 dias do início dos sintomas. Já o casos ativos são o resultado ao se substrair o número de óbitos e de recuperados dos casos totais. Esses cálculos são feitos automaticamente.

O boletim de hoje ainda inclui 477.174 casos descartados e 83.499 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta segunda-feira (31).