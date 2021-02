Bahia registra 67 mortes e mais de 4 mil novos casos de covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou 67 mortes e 4.017 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta quinta (18).



Desde 30 de janeiro, o estado não registrava mais de 4 mil casos de novas contaminações por dia. No mesmo período, 3.259 pacientes foram considerados curados da doença (+0,5%).



As 67 mortes ocorreram em diversas datas. 56 delas em 2021, sendo quatro nesta quarta (17) - número que ainda pode crescer.



Na última quarta (17), a Vigilância Epidemiológica da Bahia confirmou a transmissão comunitária no estado da variante B.1.1.7 do SARS-CoV-2, cepa do coronavírus detectada no Reino Unido.



A Bahia terá toque de recolher em todo o estado, a partir da próxima sexta (19), das 22h às 5h, por sete dias, com possibilidade de prorrogação.



Letalidade na Bahia é de 1,71%



De acordo com a Sesab, a existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se à sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.



O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 10.995, representando uma letalidade de 1,71%.



Na última semana, os números demonstraram uma tendência de crescimento dos óbitos e de quadros clínicos mais graves, o que tem ampliado a taxa de ocupação nas UTIs. De acordo com a Sesab, a Bahia tem nove hospitais com taxa de ocupação para covid em 100%.



O Governo da Bahia abriu novos leitos de terapia intensiva nos municípios de Camaçari, Seabra e Barra nos últimos dias e estão previstas ampliações nas cidades de Ilhéus e Porto Seguro.



Dos 643.244 casos confirmados desde o início da pandemia, 615.962 já são considerados recuperados e 16.287 encontram-se ativos. Na Bahia, 41.685 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.