Bahia registra 7,6 mil novos casos da covid em 24h e total de ativos vai a 26,6 mil

A Bahia registrou nas últimas 24h o total de 7.608 novos casos da covid-19. O avanço tem sido impulsionado pela variante ômicron. No mesmo período, mais 29 óbitos por consequência da doença foram confirmados. A taxa de transmissão, de acordo boletim atualizado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) nesta quinta-feira (27), é de 0,57%.

O balanço entre novos casos e recuperados aponta para a existência de 26.681 casos ativos da doença no estado.

Dos 1.339.384 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.284.837 já são considerados recuperados e 27.837 evoluiram para óbito. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.725.500 casos descartados 302.676 em investigação.



De acordo com a Sesab, os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Durante coletiva na manhã desta quinta, o governador Rui Costa (PT) falou em avalanche de contaminações e alertou para a estimativa de o estado alcançar 30 mil casos ativos da covid-19 já nos próximos dias.