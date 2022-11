Bahia registra cinco mortes e 1.012 casos de covid-19 na última semana

A Bahia registrou, na última semana (de 06/11 até 12/11), 1.012 novos casos de covid-19, com uma média de 833 casos ativos e 5 óbitos foram notificados.

Nesta segunda-feira (14), o estado contabiliza 1.105 casos ativos e 478 aguardando confirmação. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI adultos é de 13% e 35%, respectivamente.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

As informações de imunização contra a covid-19 continuarão sendo disponibilizadas no Painel de Vacinação, no site https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/.