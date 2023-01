Bahia registra duas mortes e 2.702 casos de covid-19 em 24 horas

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.702 casos de covid-19, 2.263 recuperados e 2 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico desta sexta-feira (13).

Dos 1.779.586 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.746.204 já são considerados recuperados, 2.067 encontram-se ativos e 31.315 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim contabiliza ainda 2.080.090 casos descartados e 373.514 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta sexta-feira.

Na Bahia 71.637 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.712.078 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.957.816 com a segunda dose ou dose única, 7.700.373 com a dose de reforço e 3.070.888 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.103.768 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 746.952 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 80.703 tomaram a primeira dose e 36.570 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 10.615 tomaram a primeira dose.