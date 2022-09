Bahia registra duas mortes e 685 casos de covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou duas mortes e 685 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) desta quarta-feira (7). O número de casos está em crescimento de 0,04%.

Dos 1.689.127 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.657.920 já são considerados recuperados, 539 encontram-se ativos e 30.668 tiveram óbito confirmado. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 359.673 casos em investigação.

A ocupação geral dos 310 leitos disponíveis para o tratamento da doença no estado está em 21% - com 64 pacientes internados. Além disso, a taxa de ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) possui ocupação de 17%, com 21 ocupados.

Em Salvador, dos 195 leitos ativos, 59 estão ocupados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto é de 23% e o pediátrico está em 60%.