Bahia registra mais de mil novos casos e 20 mortes por covid-19 em 24h

A Bahia registrou 1.006 novos casos de covid-19 nas últimas 24h, de acordo com boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) deste sábado (21). No mesmo período, foram contabilizadas 20 mortes pela doença. O estado ainda teve 887 recuperados da covid.

As mortes aconteceram em diferentes dadas, mas foram confirmadas e entraram na contagem de hoje. Até agora, desde o começo da pandemia foram 26.260 mortes em todo estado por covid-19.

Atualmente, 3.666 pessoas no estado estão com vírus ativo. O boletim aponta ainda que 1.214.324 casos da doença foram confirmados na Bahia ao longo de todo tempo da pandemia, sendo 51.726 destes em profissionais de saúde.

Os dados são obtidos através de notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h deste sábado.

Ocupação de leitos

A Bahia tem atualmente 2.535 leitos ativos para tratamento da covid. Destes, 808 estão ocupados por pacientes, o que significa uma taxa de ocupação de 32%.

Destes leitos, 1.155 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, com taxa de ocupação de 39% - 447 leitos ocupados.

Nas UTIs pediátricas, a taxa de ocupação é de 69% - 25 dos 35 leitos deste tipo estão ocupados.

Os leitos clínicos para adultos têm ocupação de 23% e os infantis, de 58%.



Vacinação

No mesmo boletim, a Sesab informa que 7.843.726 pessoas na Bahia já foram vacinadas contra a covid-19 com a primeira dose - destas, 3.328.538 receberam também a segunda aplicação, e mais 253.435 foram vacinados com o imunizante de dose única. Os dados também são até as 17h de hoje.

Com isso, a Bahia tem 73,03% da população acima de 18 anos imunizada com pelo menos uma dose, ou dose única.