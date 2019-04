Bahia registra morte de paciente pelo vírus H1N1

Uma criança de 10 anos, que não teve a identidade revelada, morreu devido a contaminação pelo vírus influenza A H1N1 na Bahia. Este foi o primeiro registro do ano no estado. Segundo informação divulgada em boletim, nesta sexta-feira (26), pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a morte ocorreu no dia 29 de março, em Salvador.

Ainda segundo a Sesab, o estado teve, no total, três ocorrências de vírus Influenza registrados em 2019, sendo uma do tipo A H1N1 e duas por Influenza B. A secretaria não detalhou se a vítima do dia 29 está incluída nesses casos.

Os dados divulgados ontem contabilizam até a semana epidemiológica número 15, que durou até o dia 13 deste mês. No mesmo período de 2018, a Sesab havia notificado 93 casos de H1N1, com 15 mortes, em todo o estado.

No total, no passado, a Bahia registrou 250 casos de H1N1, com 31 mortes. Já em 2017, foram dois casos o ano inteiro, sem mortes.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a vítima deu entrada em uma unidade pública no dia 17 de março. O nome do paciente e os sintomas que ele apresentava quando foi hospitalizado não foram divulgados. Esse foi o único caso de H1N1 registrado em Salvador este ano. Em 2018, foram 62 ocorrências na capital.

O Município informou que tem investido na divulgação das medidas preventivas, na capacitação de manejo clinico da doença para os profissionais de saúde, e na operacionalização da Campanha Influenza, na tentativa de incentivar a prevenção e o tratamento do problema.

Sintomas e tratamento

O professor do curso de Medicina da FTC, infectologista e doutor em Medicina e Saúde Humana, Claudilson Bastos, explicou que existem, pelo menos, três tipos de influenza, classificadas em grupo A, B e C, mas que os dois primeiros são os mais comuns na população.

“O que os diferencia é a genética, mas provocam os mesmos sintomas nos seres humanos: febre, tosse, dor de cabeça e muscular e, em alguns casos, náuseas. Os sintomas são muito parecidos com o de uma gripe comum, por isso, é importante procurar um médico e fazer os exames”, contou.

O tratamento da H1N1 (Grupo A) é feito com antiviral e a medicação é administrada por cerca de cinco dias. A transmissão acontece através da tosse e dos espirros. “Por isso, é importante não usar as mãos nessa hora. O contato físico transfere as gotículas”, afirmou.

A vacina é a forma mais eficaz de prevenção da doença. Ela precisa ser administrada todos anos porque começa a perde o efeito gradativamente a partir de seis meses depois da dose.

Vacinação

Começou no dia 10 de abril a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, promovida pelo Ministério da Saúde. A ação ocorre em todo o Brasil e abrange os 416 municípios da Bahia.

A campanha foi dividia em duas fases. Na primeira, foram contempladas apenas crianças (de 6 meses a menores de 6 anos) e gestantes. As doses são ofertadas de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde da rede básica (confira lista aqui).

Já na segunda etapa, que começou no dia 22 de abril, serão aplicadas as vacinas nos demais grupos prioritários: idosos (a partir de 60 anos), puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, professores, além de portadores de doenças crônicas que não são transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Este ano, militares e policiais também foram incluídos na lista.

Em Salvador, 60 mil pessoas foram imunizadas desde que a campanha nacional de vacinação contra a influenza começou, no dia 10 de abril. O número corresponde a 10% do público prioritário de crianças (30 mil já vacinadas), idosos (11 mil) pessoas com doenças crônicas (2.356 mil), puérperas (1 mil), e professores (841). A meta da SMS é vacinar pelo menos 570 mil pessoas - 90% da população elegível.

Desde a última segunda-feira (22), o Ministério da Saúde incluiu mais um grupo entre o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe. A partir de agora, policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas podem buscar uma das 128 salas de vacinação da capital baiana para se imunizar.

Até o fim da campanha, que vai até o dia 31 de maio, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é que 750 mil pessoas sejam vacinadas em Salvador. Já a Sesab tem como meta imunizar 3,6 habitantes do estado - 90% do total do público-alvo da iniciativa, formada por mais de 4 milhões de pessoas.

O Dia D ou Dia Nacional será no dia 4 de maio, um sábado, quando postos de vacinação móveis estarão em diversos locais estratégicos, como supermercados e shoppings.

Mitos

A vacinação contra a gripe sempre gera alguns comentários. Um dos principais é que, mesmo tomando a vacina, o paciente pode ficar gripado. Outro muito comum é que a própria vacina causa a doença.

O médico infectologista e professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Robson Reis, esclarece. “A vacina é uma vacina contra a influenza, contra a gripe, ela protege contra três tipos de vírus. Não é uma vacina somente contra a H1N1. Embora, por vezes, essa seja a mais comum e a que as pessoas mais conhecem. A vacina protege contra três tipos de vírus que causam a gripe, não todos”, explica.

A vacina, segundo o especialista, "protege contra o H1N1, H3N2 e uma cepa de Influenza B".

A confusão, segundo o médico, acontece principalmente porque a população usa o termo gripe para outras doenças, como um resfriado.

“Muitas pessoas hoje chamam gripe qualquer sinal e sintoma que envolva coriza, tosse, congestão nasal. É importante a gente diferenciar a gripe da rinite alérgica e de um resfriado comum”, esclarece.

O médico explica que a rinite é um processo alérgico, onde não há nenhum agente infeccioso envolvido. Já no caso dos resfriados comuns, causados por vírus diferentes do da gripe, os sintomas como dor de cabeça, no corpo e febre, apesar de bastante parecidos, são mais brandos do que na gripe.“O resfriado comum raramente cria complicações mas a gripe pode complicar e levar, por exemplo, a uma pneumonia. Na gripe, geralmente a pessoa não consegue manter suas atividades normalmente”, detalha Robson.



O infectologista desmente ainda a ideia de que a própria vacina pode deixar a pessoa doente. “É uma vacina extremamente segura, porque é feita de um vírus inativado, ou seja, ninguém adoece pela vacina. Não tem como a pessoa adoecer pela vacina”, finaliza o médico.



A única informação espalhada que tem uma parcela de verdade é aquela que diz que alergicos a ovo não podem tomar a vacina. Ele explica que, na produção do medicamento, as partículas de vírus incluídas na vacina são cultivadas dentro do ovo. Por isso, pessoas com alergia severa ao alimento não devem ser imunizadas. Se a alergia for leve, no entanto, não há restrição.



