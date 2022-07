Bahia registra nove tremores de terra nos últimos três dias

Um total de nove tremores de terra foram registrados na Bahia pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte entre sábado e a madrugada desta segunda-feira (25).

O maior tremor foi de magnitude preliminar 2.5 mR na cidade de Jacobina, no Norte do estado, onde oito dos abalos foram notados. Sete aconteceram no sábado, dos quais um teve magnitude 1.8 mR, por volta de 14h. Os cinco eventos restantes do dia foram calculados com preliminares inferiores a 1.0 mR. Eduardo Menezes, técnico do LabSis/UFRN, recebeu informações de que um dos eventos teria sido escutado por um morador da região.

Na noite de domingo, foi a cidade de Jaguarari, centro-norte do estado, que registrou um tremor de magnitude preliminar calculada em 1.7 mR. E na madrugada desta segunda, a terra voltou a tremer em Jacobina, a 1.8 mR

Os tremores têm sido comuns na cidade do norte da Bahia, nos últimos dois anos. As medidas são feitas na escala Richter, que vai de de 1 a 9, sendo que tremores menores que 3,5 geralmente não são sentidos, apesar de ser possível registrá-los.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e na região Nordeste do país.