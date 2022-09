Bahia registra um ataque e duas ameaças a escolas na mesma manhã

Três escolas baianas foram alvos de episódios de violência nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26). O caso mais grave ocorreu na Escola Municipal Eurides Sant'anna, em Barreiras, onde um jovem armado invadiu o local e assassinou uma aluna a tiros e golpes de faca. Em paralelo, duas outras instituições de ensino em Salvador e Região Metropolitana (RMS) passaram por ameaças de atentados semelhantes.

Na capital baiana, pais, alunos, professores e outros funcionários do Colégio Anchieta, que fica localizado no bairro da Pituba, receberam a informação de que um aluno estaria ameaçando se deslocar para a escola com uma arma.

Através de um aplicativo de mensagem, vários jovens conversaram sobre o assunto e, um dos principais boatos, é que um adolescente do terceiro ano do ensino médio estaria sofrendo bullying por parte de outro estudante porque o pai morreu recentemente.

Alguns pais e responsáveis trocaram informações e diversos alunos não foram para a aula nesta segunda (26) com medo de que algo fosse acontecer. Em nota, o Colégio Anchieta informou que não há informações verdadeiras referente ao boato.

Um caso semelhante ocorreu no Colégio Pirâmide, localizado na Rua Tereza Nogueira de Souza, em Lauro de Freitas. Na manhã desta segunda, policiais militares da 52ª CIPM receberam informações através de um aplicativo de mensagens sobre uma suposta ameaça à unidade escolar. No local, os militares mantiveram contato com a diretora do colégio, e nenhuma anormalidade foi constatada.

A 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas apura a denúncia de ameaça, registrada pela diretora de escola, na manhã de hoje. Segundo relato em ocorrência, um ex-aluno do estabelecimento de ensino, da rede particular, estaria enviando mensagens, através de aplicativo nos grupos de alunos, informando que haveria um massacre na escola. Diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do caso.

Apesar da trágica coincidência, não há qualquer indício de que estes três casos estejam relacionados de alguma forma.

Atentado

A prefeitura de Barreiras divulgou nota nesta segunda-feira (26) lamentando a morte de uma aluna dentro do Colégio Municipal Eurides Sant’Anna, invadido por um jovem armado com revólver e facas. A estudante Geane da Silva de Brito, 19 anos, que era cadeirante, foi morta depois de ser baleada e também receber golpes de facão. O agressor, que não teve nome informado, foi baleado ao tentar fugir. Em nota, a prefeitura classifica o episódio de "tragédia inimaginável".

A escola atacada tem gestão compartilhada com a Polícia Militar. Por volta das 7h20 de hoje, um "indivíduo estranho à comunidade escolar", diz a prefeitura, chegou ao local todo vestido de preto, com capuz e óculos escuros, e entrou na escola pulando o muro. Ele estava com um revólver e duas facas.

O agressor foi até a direção de Geane, que estava perto da cantina, e atirou duas vezes contra ela. Depois, partiu para cima dela com as facas. A aluna morreu ainda no local.

Ao tentar fugir, o agressor foi baleado por uma pessoa não identificada, segundo a Polícia Militar. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está sob custódia policial em uma unidade de saúde.

"A Secretaria de Educação com todo seu corpo técnico e a Polícia Militar acompanham o caso promovendo todo apoio e assistência aos estudantes e seus familiares com toda a responsabilidade que a situação requer, diante de tão inesperada tragédia. Em tempo, solidarizam-se com a família da aluna vitimada, expressando os mais profundos sentimentos neste momento de profunda dor e consternação", finaliza o texto.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) também divulgou nota lamentando a morte da estudante, por meio do Núcleo Territorial da Bacia do Rio Grande (NTE 11), com sede em Barreiras. "A equipe do NTE e psicólogos da SEC foram colocados à disposição para prestar atendimento e apoio socioemocional à comunidade escolar e aos familiares da vítima. Neste momento de dor, a SEC se solidariza com os familiares, amigos, estudantes, educadores e trabalhadores da instituição de ensino".

Itens apreendidos com atirador (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pânico

"Quando cheguei só deu pra ver o suspeito todo encapuzado. Consegui, pelo instituto humano, apenas correr. Vi que ele efetuou vários disparos. Ele atingiu uma cadeirante. A gente está aqui agora tentando tirar os alunos, pela segurança", afirmou a coordenadora pedagógica Mônica Patrícia à TV Bahia. "Estou extremamente estarrecida com essa situação".

O atirador chegou por volta das 7h20, todo de preto. "O menino estava todo de preto, entrou na escola e deu um tiro aqui na porta. Quando chegou lá dentro deu outro tiro. Os meninos correram tudo pra quadra", contou um estudante. "Mandaram sair todo mundo pelo fundo". A Polícia Militar foi acionada e chegou em poucos minutos.

As equipes da 84ª Companhia Independente (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Tático/ Rondesp Oeste foram até o local, mas já encontraram a cadeirante sem vida, segundo a PM. Ela foi baleada e também recebeu golpes de facão.

O atirador, que entrou na escola pulando o muro, foi baleado durante a fuga por uma pessoa ainda não identificada, segundo a PM.

