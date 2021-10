Bahia registras 529 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Foram registrados 529 casos de covid-19 na Bahia, nas últimas 24h. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), o número representa crescimento de 0,04% na quantidade de casos da doença no estado. Houve sete óbitos nesse período, e 449 pessoas se recuperaram.

Desde o início da pandemia a Bahia teve 1.242.821 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 1.213.142 de pacientes estão recuperados, 2.662 casos encontram-se ativos e 27.017 tiveram óbito confirmado.

A Sesab informou que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.568.743 casos descartados e 242.984 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado (23). No taotal, 52.251 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Com 10.500.753 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 82,4% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254. A Sesab informou que realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas.