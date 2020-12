Bahia renova com Lucas Fonseca e encaminha acordo com outros três

Além da busca por recuperação em campo, os últimos dias de 2020 têm sido usados pelo Bahia para definir situações dentro do elenco. De olho na temporada 2021 e na reta final do Brasileirão, o Esquadrão tem encaminhada renovações contratuais de jogadores cujo vínculo se encerram nesta quinta-feira (31), último dia do ano.

Ao todo, quatro atletas vivem essa situação. São eles o goleiro Anderson, o lateral João Pedro, o zagueiro Lucas Fonseca e o volante Elton.

No caso de Lucas Fonseca, a renovação já está garantida. Um dos líderes do elenco e jogador com mais tempo de casa, o zagueiro de 35 anos vai permanecer no tricolor pelo menos até o final de 2021. Ele garantiu a prorrogação do vínculo após bater meta de jogos na temporada - caso semelhante aconteceu com o lateral Nino Paraíba, que também renovou até o fim do próximo ano.

Recuperado de uma lesão na coxa, sofrida em novembro, durante a derrota para o RB Bragantino, pelo Brasileirão, Lucas vem treinando normalmente e é uma das apostas do técnico Dado Cavalcanti para reforçar a defesa na reta final da Série A. O tricolor volta a entrar em campo apenas no dia seis de janeiro, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

Além de Lucas Fonseca, Anderson e Elton também devem ter os seus contratos prorrogados com o Bahia, mas apenas até fevereiro, quando a temporada 2020 será finalizada. Apesar de não estarem nos planos do Esquadrão para 2021, tanto o volante quanto o goleiro estão machucados, o que forçaria a permanência deles no clube até o fim de suas lesões.

Ao CORREIO, André Castilho, um dos representantes de Elton, confirmou que está tratando da prorrogação do vínculo do atleta com o tricolor e o anúncio deve acontecer até a próxima sexta-feira (1º).

Vale lembrar ainda que como a prazo de inscrição de atletas no Brasileirão já foi encerrado, o Bahia não pode fazer novas contratações para a atual temporada, por isso o clube também tem tido a preocupação para o caso de perder jogadores por lesões ou covid-19 e acabar ficando sem opções nos 11 jogos que ainda restam na Série A.

No caso de João Pedro, o Bahia também tem interesse na renovação. O lateral está no tricolor emprestado pelo Porto e a tendência é de que o vínculo seja prorrogado até o fim de fevereiro.

Assim como Lucas Fonseca, João Pedro voltou a treinar com o grupo na última semana e pode ser uma das “caras novas” do no time a partir de janeiro. A última vez que o lateral esteve em campo foi no empate por 1x1 com o São Paulo, em agosto, pelo primeiro turno do Brasileirão. Depois disso ele passou por cirurgia para a retirada de fragmentos no joelho.

Já foi

Na contramão das renovações, também tem gente deixando a Cidade Tricolor. Nesta quarta-feira (30) o atacante Élber usou as redes sociais para se despedir do clube. Após três anos, ele deixou o Bahia e vai defender o Yokohama Marinos, do Japão.

"Há 3 anos desembarquei em Salvador e comecei a escrever um novo capítulo na minha carreira, vestindo as cores do BAHIA. Foram 3 títulos,152 jogos e uma infinidade de momentos (alguns bons e alguns difíceis), todos extremamente importantes e que me ajudaram a evoluir. Três anos depois, me despeço desse clube com o coração cheio de gratidão por tudo que vivi, aprendi e evolui profissionalmente. Vocês fazem parte dessa minha conquista pessoal. Obrigado Esporte Clube Bahia! Estou indo como atleta, mas de onde estiver continuarei como torcedor", escreveu ele.

Outro que deve deixar o clube nos próximos dias é o diretor de futebol Diego Cerri. Assim como os atletas, Cerri tem contrato encerrando nesta quinta-feira (31) e dificilmente continuará no cargo. Atualmente Cerri vem trabalhando à distância no Bahia, após ter passado por problemas de saúde, e não vem participando de apresentações de jogadores e treinadores.

Apesar do Bahia não tratar publicamente sobre o assunto, a saída de Diego Cerri deve fazer parte das mudanças que o departamento de futebol do tricolor vai sofrer para a próxima temporada.