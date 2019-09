Bahia rescinde com atacante em troca de jogador da base do CRB

Não deu para Iago. O atacante de 23 anos rescindiu o contrato com o Bahia em comum acordo e vai retornar ao CRB, equipe que defendeu em 2018. O tricolor emitiu comunicado oficial nesta terça-feira (3) anunciando a decisão. O vínculo ia até dezembro.

No mesmo informe, o Bahia afirma que selou uma parceria com o time alagoano, atualmente na Série B. Por esse acordo, terá direito a escolher um jogador das categorias de base do clube alagoano - ainda não foi definido qual.

Iago chegou ao Bahia no início da temporada para compor o elenco. Ele disputou jogos da Copa do Brasil, Nordeste, Campeonato Baiano e Copa Sul-Americana pelo Esquadrão. Foram oito partidas e um gol marcado, contra o Vitória da Conquista, no triunfo do tricolor por 3x1 no estádio Lomanto Júnior.

No ano passado, Iago defendeu Confiança e CRB, pelas séries C e D do Campeonato Brasileiro, respectivamente. No CRB, ele será comandado pelo técnico Marcelo Chamusca. A equipe alagoana está na sexta colocação do campeonato, com 30 pontos - dois a menos que o Sport, primeira equipe no G4.