Bahia retoma prova de vida de aposentados e pensionistas

O governo baiano retomou, nesta segunda-feira (4), a prova de vida para os pensionista e aposentados do Estado. O serviço pode ser relizado por videochamada. A expectativa da gestão estadual é alcançar 11.797 pessoas somente neste mês de janeiro.

No primeiro dia de atendimento, 127 beneficiários foram submetidos aos procedimentos. A decisão pelo atendimento virtual visa minimizar riscos em relação à contaminação pela Covid-19.

A convocação é realizada pela Superintendência de Previdência do Estado (Suprev) de acordo com o mês de aniversário do aposentado ou do ex-servidor que instituiu a pensão.

Segundo a coordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da Suprev, Sílvia Machado, até agora 1448 aposentados e pensionistas já agendaram a prova de vida. Deste total, cerca de 30% optou pelo atendimento por vídeochamada, mas a expectativa é que haja um aumento progressivo da demanda pelo serviço nos próximos meses. "É uma questão de adaptação cultural, mas a nossa recomendação é de que os beneficiários priorizem a vídeochamada ao presencial, considerando o momento pandêmico pelo qual passamos e o fato de que o canal traz mais segurança, comodidade e tranquilidade", ressalta Sílvia.

A coordenadora também orienta aos beneficiários que atendam ao chamamento dentro do mês do seu aniversário ou do mês de aniversário do instituidor da pensão previdenciária, para evitar o bloqueio do benefício.

Para realizar o procedimento, os aposentados e pensionistas precisam obrigatoriamente fazer o agendamento prévio na plataforma de serviços eletrônicos www.sacdigital.ba.gov.br ou por meio do serviço de call center da Superintendência de Previdência, por meio dos telefones 0800 71 5353 (para chamadas de telefone fixo, celular ou DDD) e (71) 4020-5353 (para ligações originadas do interior do estado e de celular).

Mais informações sobre o procedimento podem ser conferidas por meio do Portal do Servidor.