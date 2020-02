Bahia retorna aos treinos de olho em decisão na Sul-Americana

O elenco do Bahia voltou a treinar neste sábado (22), na Cidade Tricolor, após folga na véspera, a única concedida durante o Carnaval. O time retomou as atividades de olho no jogo decisivo contra o Nacional do Paraguai, na Quarta-feira de Cinzas (26).

O Esquadrão venceu a primeira partida, na Fonte Nova, por 3x0. Com essa vantagem, poderá perder por dois gols de diferença - ou até por três, desde que não seja a devolução do mesmo placar, já que o gol marcado como visitante é critério de desempate na Copa Sul-Americana. O confronto vale vaga na segunda fase.

Sem problemas de suspensão ou lesão, o técnico Roger Machado deve escalar a equipe titular com Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Flávio; Rossi, Élber, Clayson e Gilberto.