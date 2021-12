Bahia: rio Jiquiriçá transborda e deixa cidades debaixo d’água; veja vídeo

No Vale do Jiquiriçá, o Rio Jiquiriçá transbordou, deixando cidades do entorno completamente alagadas. Em Ubaíra, a força do rio arrastou veículos e casas, deixando pessoas desabrigadas. Ao menos 16 casas foram abaixo. Imagens feitas por moradores mostram moradias completamente submersas.

“A cidade está literalmente dentro d’água e há uma correnteza muito forte. A situação é dramática. Foi muita chuva. Agora de manhã deu uma trégua, mas vai chover de novo”, diz o prefeito de Ubaíra, Lúcio Passos.

Segundo o prefeito, não houve registro de mortes, mas ainda não foi possível fazer um balanço do número de desabrigados e desalojados por conta da dificuldade de acesso aos locais.

“A gente não consegue chegar. Do que conseguimos contabilizar, são cerca de 16 casas que foram completamente destruídas pela chuva e muitas estão prestes a desabar. E temos famílias ilhadas, ainda tem gente nesses locais de risco e não conseguimos acessar. Eu falei com o governador Rui Costa e ele está enviando um helicóptero para resgatar essas famílias que estão sem ter como sair de casa”, informa Passos.

Segundo um morador da cidade que não se identificou, a comunicação está precária em Ubaíra. “O único sinal de celular ativo é o da TIM. A noite toda foi sem energia. A Coelba restabeleceu o fornecimento de energia agora pela manhã”.

Também foram registradas ruas alagadas na cidade de Santa Inês, ainda no Vale do Jiquiriçá. A estrada que liga a cidade à Itaquara está fechada por conta da grande quantidade de água no local. Uma árvore caída na BR-420 impossibilitou o acesso entre os municípios de Jiquiriçá e Mutuípe. Os dois municípios sofrem as consequências das intensas chuvas.

Na madrugada do último dia 11, o Rio já havia transbordado, fazendo a água invadir casas no município de Laje.



*Com orientação da subeditora Monique Lôbo