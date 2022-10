Bahia sai na frente, mas leva a virada e perde para a Chapecoense na Série B

O Bahia ampliou a sua série de tropeços na Série B do Brasileirão. Na noite desta sexta-feira (30), o Esquadrão até saiu na frente da Chapecoense, com gol de Luiz Henrique, no primeiro tempo, mas levou a virada na segunda etapa e foi derrotado por 3x1, na Arena Condá.

O meia Thomás, o atacante Willian Popp e o lateral Mailton marcaram os gols do time catarinense. O resultado aumentou a pressão sobre o trabalho de Enderson Moreira. O Esquadrão completou o quarto jogo seguido sem vencer na Série B. É o maior jejum da equipe em toda a competição.

Além disso, o Bahia continua sem vencer fora de casa no returno do Brasileirão. Agora, o time soma cinco derrotas e dois empates em sete partidas. O revés deixa o Esquadrão na terceira colocação, com 52 pontos. A distância para o Londrina, 5º colocado, é de seis pontos, mas pode cair para cinco caso o Ituano vença o CRB neste sábado (1º).

O próximo compromisso do Bahia na Série B será na terça-feira (4), contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo.

SÓ VALEU O GOL

Precisando vencer para aliviar a pressão, Enderson Moreira promoveu os retornos do zagueiro Luiz Otávio e do volante Rezende. O Bahia iniciou a partida dando a impressão de que pressionaria o adversário. O tricolor explorava o lado esquerdo para chegar ao ataque. Mas, aos poucos, a Chapecoense equilibrou o duelo.

Em um jogo de poucas chances ofensivas, o Bahia apresentou muita dificuldade para articular as jogadas na primeira etapa. O tricolor cometeu erros de passe no meio-campo e a bola esticada não chegava com qualidade aos pontas e laterais.

Do outro lado, a Chape conseguiu levar perigo quando Chrystian arriscou de fora da área e obrigou Mateus Claus a fazer boa defesa, e na falta cobrada por Mailton que passou bem perto da trave.

Só aos 41 minutos a estrela tricolor decidiu brilhar. Depois de bastante tempo sem o time aparecer no ataque, Mugni cruzou para Vitor Jacaré do lado direito. O atacante levantou a bola na área e o lateral Luiz Henrique apareceu como elemento surpresa para tocar de cabeça e abrir o placar na Arena Condá.

O empate da Chapecoense poderia ter saído com Victor Ramos, de cabeça. Mas a bola foi para fora e o primeiro tempo terminou com a vitória baiana.

VIRADA DA CHAPE

O Bahia mudou o ataque durante o intervalo. Everton entrou no lugar de Matheus Davó. Mas o Esquadrão não conseguiu fazer da vantagem um trunfo. Com apenas três minutos do segundo tempo, Fernando fez a jogada pelo lado direito da defesa tricolor e cruzou para Thomás, livre na área, empatar o duelo.

Logo depois de sofrer o empate, o Bahia teve uma grande chance com Ricardo Goulart, mas o goleiro Saulo salvou. Depois disso, a Chapecoense subiu as linhas e tentou aproveitar o bom momento no jogo para pressionar o time baiano.

Com velocidade pelos lados do campo, o alviverde levava perigo ao gol de Mateus Claus. De tanto insistir, a Chape foi premiada. Aos 24 minutos, Willian Popp aproveitou o escanteio cobrado na área e subiu sozinho para virar o jogo para a Chapecoense.

Diante de um cenário muito ruim, Enderson Moreira não conseguiu melhorar a eficiência do Esquadrão. Ele colocou os atacantes Copete e Caio Vidal em campo, mas o time seguiu com os mesmos erros na construção das jogadas e quase não ameaçava o goleiro Saulo.

Antes do fim da partida, ainda deu tempo do lateral Mailton deixar o zagueiro Luiz Otávio na saudade antes de bater no canto de Mateus Claus, fechando o placar em 3x1 para a Chapecoense.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense 3x1 Bahia - Série B do Campeonato Brasileiro (32ª rodada)

Chapecoense: Saulo, Mailton, Frazan, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Pablo (Matheus Bianqui) e Thomás (Ronei); Chrystian (Felipe Ferreira), Perotti (Léo) e Alisson Farias (Willian Pop). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Patrick Verhon); Patrick (Emerson Santos), Rezende, Mugni (Copete) e Ricardo Goulart; Jacaré (Caio Vidal) e Davó (Everton). Técnico: Enderson Moreira.

Local: Arena Condá (Chapecó-RS)

Gols: Luiz Henrique, aos 41 minutos do 1º tempo, Thomás, aos 3, Willian Popp, aos 24, e Mailton, aos 47 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Pablo, Chrystian, Willian Popp, Perotti (Chapecoense); Luiz Henrique, Marcinho (Bahia)

Cartão Vermelho: Everton (Bahia)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva(MG), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)