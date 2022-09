Bahia se põe à prova fora de casa contra o Criciúma para ficar mais perto do acesso

A contagem regressiva para o fim da Série B começa nesta quinta-feira (8) para o Bahia. O time inicia a disputa dos últimos dez jogos do torneio diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, no interior de Santa Catarina, a partir das 19h.

É a reta final de uma corrida em ritmo constante para retornar à primeira divisão. Com 50 pontos, o tricolor é o vice-líder e esteve dentro do G4 em todas as 28 rodadas disputadas até então. São nove pontos de distância para o Londrina, 5º colocado. Por isso, bater o Criciúma hoje significa ficar ainda mais perto de alcançar o objetivo.

O Esquadrão tenta fazer algo inédito no segundo turno: vencer um jogo fora de casa. Nas quatro partidas que disputou como visitante no returno, sofreu três derrotas e somou um empate.

Do outro lado, o Criciúma aposta justamente na força que tem dentro de casa. Em 14 jogos no Heriberto Hülse, o Tigre venceu sete, empatou quatro e perdeu três.

Diante do cenário, Mateus Claus projeta um jogo difícil, mas afirma que o Bahia está concentrado e pronto para voltar a Salvador com os três pontos na bagagem. O goleiro assumiu a titularidade após a lesão de Danilo Fernandes, que não jogará mais nesta temporada.

“É muito difícil jogar aqui. Conheço o Criciúma, não vai ser fácil. Como somos fortes na Fonte Nova, eles também são aqui. Mas não tem mistério, sabemos o foco na nossa missão. É fazer um grande jogo”, analisou o goleiro, após o treino de ontem, já em Santa Catarina.

Vencer o Tigre em Criciúma não seria inédito para o Bahia, mas a última vez que isso aconteceu foi em 2014. O lateral Guilherme Santos marcou o único gol da partida pelo Brasileirão daquele ano.

De lá para cá, as equipes se encontraram outras cinco vezes. O Esquadrão foi derrotado em duas ocasiões, ambas fora de casa, e venceu três, todas em Salvador.

“Tabus são feitos para serem quebrados. A gente vem com esse intuito. Sabemos das condições que temos, estamos brigando por coisas grandes e temos que almejar vencer sempre. Fazer uma partida equilibrada, que não vai ser fácil, mas se impor aqui dentro. Somos conscientes de que temos pecado fora de casa”, completou Mateus Claus.

O Bahia pode ter uma mudança na escalação. A dúvida para Enderson Moreira está na lateral esquerda. Sem Matheus Bahia, Luiz Henrique é a única opção original do setor. Mas o volante Rezende, que atuou improvisado contra o Tombense, pode ser mantido.

Ainda na defesa, o zagueiro Luiz Otávio, machucado, é outro que segue fora do time. Enderson não confirmou a equipe titular, mas a tendência é que seja a mesma ou muito parecida com a que bateu o Tombense na Fonte Nova por 3x1.

No Criciúma, o técnico Cláudio Tencati não contará com o zagueiro Rodrigo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 1x1 com o Cruzeiro e está suspenso. O colombiano Oswaldo Henríquez deve ser o substituto.

Confira as prováveis escalações:

Criciúma: Gustavo, Cristovam, Henríquez, Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson e Fellipe Mateus; Thiago Alagoano, Caio Dantas e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende (Luiz Henrique); Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó. Técnico: Enderson Moreira.