Bahia se reapresenta com jogo-treino entre reservas e sub-20

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras, adversário de domingo (17), às 16h, na Fonte Nova. Em campo, o técnico Roger Machado comandou um jogo-treino entre os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na derrota para o Flamengo e o time sub-20.

A atividade terminou com triunfo dos reservas por 1x0. O único gol do dia foi marcado pelo atacante Fernandão. O time foi montado com: Anderson, Ezequiel, Ernando, Wanderson e Xandão (Ignácio); Ronaldo, Guerra (Shaylon) e Lucca; Arthur Caíke, Rogério e Fernandão.

Enquanto isso, os titulares fizeram um treino regenerativo na piscina, academia e fisioterapia. O meia Marco Antônio, que se recupera de uma entorse no pé direito, ficou em tratamento no departamento médico. Ele vai ser avaliado durante a semana e pode voltar ao time contra o Palmeiras.

O elenco voltará aos treinos quarta-feira (13), quando Roger contará com todo o elenco e começará a definir o time que vai entrar em campo. O treinador tem três desfalques certos para o confronto com o Palmeiras. Por força contratual, o zagueiro Juninho, o meia Guerra e o atacante Artur estão fora da partida. Artur já seria uma ausência porque no período estará defendendo a seleção brasileira sub-23 no Torneio de Tenerife, na Espanha.

Os atacantes Arthur Caíke, Lucca e Rogério disputam a posição do camisa 98. Na defesa, Ernando e Wanderson brigam por uma vaga ao lado de Lucas Fonseca, enquanto Xandão e Ignácio correm por fora.

Com 43 pontos, o Bahia vive um jejum de seis partidas sem vencer na Série A. O tricolor está na nona colocação. O Palmeiras é vice-líder, com 67 pontos.