Bahia sobe mais nove jogadores ao time principal; veja quem são

De olho na retomada da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, e na maratona de jogos que vai ter nos próximos dias, o Bahia voltou a reforçar o elenco.

O técnico Roger Machado ganhou pelo menos nove novas caras. Foram incorporados ao grupo jogadores oriundos das categorias de base e atletas que faziam parte do time sub-23, mas só foram promovidos ao grupo principal agora.

Do time sub-20, chegaram o goleiro Fabrício, o lateral-direito Douglas Borel, o meia Douglas e os atacantes Edilson, Thiago e João Pedro, que fazia parte do time sub-17.

Se juntaram ao grupo também o zagueiro Jaques, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Alesson, que faziam parte da equipe sub-23.

De acordo com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, o grupo vai ser divido entre a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Diferente do que aconteceu no primeiro semestre, quando time de transição e profissional contavam com comissão técnica própria, agora Roger Machado será o responsável por comandar as duas equipes.

"Nós vamos com dois times, os dois treinados por Roger. Times que estão treinando junto, mesma filosofia. Devem ter dificuldade de entrosamento, principalmente do time B, que vai ser uma mistura dos suplentes com alguns destaques do time de transição. Acredito que seja isso, mas isso compete a Roger. Nosso planejamento é jogar com um time na quarta e outro na quinta. Provavelmente o de quarta se repete no sábado, e da quinta no domingo, com alguns ajustes de lesão, cartão", explicou ele.

Durante o retorno das atividades presenciais, o Bahia já havia promovido dez atletas do time sub-23. No entanto, o atacante Gustavo deixou a equipe antes mesmo de estrear no time de cima. Ele foi negociado para o futebol da Coreia do Sul.

Na manhã desta quinta-feira (16), o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor e em parte da atividade o grupo foi dividido em dois. Além dos citados acima, fizeram parte da equipe que vai disputar o Baianão jogadores como Fessin, Edson, Ignácio, Ramon, Marco Antônio, Saldanha, Yuri e Caíque.

"A gente está botando fé nos meninos da base no ano que calendário vai ser apertado. Além de Tiago tem outra galerinha subindo. Tivemos Alesson do time de transição, Mateus Bahia, Borel, que vai estar chegando. A gente vai ter uma galera do time sub-20 subindo. Está na hora", continuou Bellintani.

O próximo compromisso do Bahia será na quarta-feira (22), quando encara o Náutico, às 20h, no estádio de Pituaçu, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O Esquadrão já está classificado para as quartas de final do torneio.

Um dia depois, na quinta-feira (23), o tricolor volta a entrar em campo, também em Pituaçu, mas às 16h, diante do Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano.

Confira o elenco do Bahia para Copa do Nordeste e Baianão:

Goleiros: Douglas, Anderson, Mateus Claus, Matheus Teixeira e Fabrício;

Laterais: Nino, Capixaba, Zeca, João Pedro, Matheus Bahia, Douglas Borel e Giovanni*;

Zagueiros: Lucas Fonseca, Juninho, Wanderson, Ernando, Ignácio e Jaques;

Volantes: Gregore, Flávio, Elton, Ronaldo, Jadson, Edson, Ramon, Yuri;

Meias: Rodriguinho, Daniel, Marco Antônio, Douglas;

Ataque: Elber, Rossi, Clayson, Gilberto, Fernandão, Alesson, Caique, Saldanha, Fessin, Thiago, Edilson e João Pedro.

* O lateral-esquerdo Giovanni renovou contrato até o final de julho para se recuperar de lesão e vem treinando com o grupo. O vínculo não deve ser prorrogado.