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Bahia: sobe para 163 o número de cidades em situação de emergência devido às chuvas

bahia
05.01.2022, 17:14:29
Atualizado: 05.01.2022, 17:17:42
(Camila Souza/GOVBA)

Bahia: sobe para 163 o número de cidades em situação de emergência devido às chuvas

O estado contabiliza 26 mortos e 28.224 desabrigados pelas enchentes

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde nesta quarta-feira (5), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 28.224 desabrigados, 73.032 desalojados, 26 mortos e 520 feridos. O total de atingidos chega a 815.597 pessoas.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 174 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 163 estão com decreto de situação de emergência. Os seis últimos que decretaram foram: Aiquara, Barro Alto, Bom Jesus da Serra, Brumado, Itamari e Nova Itarana.

As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).

Municípios com decreto de situação de emergência:

 1.AIQUARA

2.ALCOBAÇA

3.AMARGOSA

4.AMÉLIA RODRIGUES

5.ANAGÉ

6.ANDARAÍ

7.ANGICAL

8.APUAREMA

9.ARATACA

10.AURELINO LEAL

11.BAIXA GRANDE

12.BARRA DO CHOÇA 

13.BARRA DO MENDES

14.BARRA DO ROCHA

15.BARRO ALTO 

16.BELMONTE

17.BELO CAMPO 

18.BOA NOVA

19.BOA VISTA DO TUPIM

20.BOM JESUS DA SERRA

21.BREJÕES

22.BREJOLÂNDIA 

23.BRUMADO

24.BUERAREMA

25.CAATIBA

26.CACHOEIRA

27.CAETANOS

28.CAMACAN

29.CAMAMU

30.CANAVIEIRAS 

31.CÂNDIDO SALES

32.CARAVELAS

33.CARINHANHA

34.CATURAMA

35.COARACI

36.COCOS

37.CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

38.CONDEÚBA

39.CORDEIROS

40.COTEGIPE

41.CRAVOLÂNDIA 

42.CRISTÓPOLIS

43.DÁRIO MEIRA

44.DOM BÁSILIO 

45.ENCRUZILHADA

46.ENTRE RIOS

47.EUNÁPOLIS

48.FEIRA DE SANTANA

49.FIRMINO ALVES

50.FLORESTA AZUL

51.GANDÚ

52.GONGOGI

53.GUARATINGA

54.IAÇU

55.IBICARAI 

56.IBICOARA

57.IBICUÍ

58.IBIPEBA

59.IBIRAPITANGA

60.IBIRAPUÃ

61.IBIRATAIA

62.IBITIARA

63.IGRAPIUNA

64.IGUAÍ

65.ILHÉUS

66.IPIAÚ

67.IRAJUBA

68.IRAMAIA 

69.ITABELA

70.ITABERABA

71.ITABUNA

72.ITACARÉ

73.ITAETÉ

74.ITAGI 

75.ITAGIMIRIM

76.ITAJU DO COLÔNIA 

77.ITAJUÍPE

78.ITAMARAJU

79.ITAMARI

80.ITAMBÉ 

81.ITANHÉM 

82.ITAPÉ

83.ITAPEBI

84.ITAPETINGA

85.ITAPITANGA 

86.ITAQUARA

87.ITARANTIM

88.ITORORÓ

89.ITUBERÁ

90.JAGUAQUARA

91.JEQUIÉ

92.JIQUIRIÇÁ

93.JITAÚNA

94.JUCURUÇU

95.JUSSARI

96.JUSSIAPE 

97.LAFAIETE COUTINHO 

98.LAGOA REAL

99.LAJE

100.LAJEDÃO

101.LENÇÓIS

102.LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

103.MACARANI

104.MACAÚBAS

105.MANOEL VITORINO 

106.MARAGOGIPE

107.MARCIONÍLIO DE SOUZA

108.MASCOTE

109.MEDEIROS NETO

110.MILAGRES

111.MUCUGÊ

112.MUCURI 

113.MUNDO NOVO

114.MUTUÍPE

115.NAZARÉ

116.NILO PEÇANHA

117.NOVA CANAÃ

118.NOVA ITARANA 

119.NOVA VIÇOSA

120.NOVO HORIZONTE

121.PALMAS DE MONTE ALTO

122.PARAMIRIM 

123.PARATINGA

124.PAU BRASIL

125.PIRAÍ DO NORTE

126.PIRIPÁ

127.PLANALTO

128.POÇÕES

129.PORTO SEGURO

130.POTIRAGUÁ

131.PRADO

132.PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

133.PRESIDENTE TANCREDO NEVES

134.RIACHO DE SANTANA

135.RIBEIRA DO POMBAL

136.RIBEIRÃO DO LARGO

137.RIO DE CONTAS

138.RIO DO PIRES

139.RUY BARBOSA 

140.SANTA CRUZ CABRÁLIA 

141.SANTA CRUZ DA VITÓRIA

142.SANTA INÊS 

143.SANTA MARIA DA VITÓRIA

144.SANTANA

145.SANTANÓPOLIS

146.SÃO FÉLIX

147.SÃO FÉLIX DO CORIBE

148.SERRA DOURADA

149.TABOCAS DO BREJO VELHO

150.TANHAÇU

151.TAPEROÁ

152.TEIXEIRA DE FREITAS

153.TEOLÂNDIA 

154.TREMEDAL

155.UBAÍRA

156.UBAITABA 

157.UBATÃ

158.URUÇUCA

159.VALENÇA

160.VEREDA

161.VITÓRIA DA CONQUISTA

162.WANDERLEY

163.WENCESLAU GUIMARÃES

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