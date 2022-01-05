Bahia: sobe para 163 o número de cidades em situação de emergência devido às chuvas

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde nesta quarta-feira (5), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 28.224 desabrigados, 73.032 desalojados, 26 mortos e 520 feridos. O total de atingidos chega a 815.597 pessoas.
Os números correspondem às ocorrências registradas em 174 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 163 estão com decreto de situação de emergência. Os seis últimos que decretaram foram: Aiquara, Barro Alto, Bom Jesus da Serra, Brumado, Itamari e Nova Itarana.
As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).
Municípios com decreto de situação de emergência:
1.AIQUARA
2.ALCOBAÇA
3.AMARGOSA
4.AMÉLIA RODRIGUES
5.ANAGÉ
6.ANDARAÍ
7.ANGICAL
8.APUAREMA
9.ARATACA
10.AURELINO LEAL
11.BAIXA GRANDE
12.BARRA DO CHOÇA
13.BARRA DO MENDES
14.BARRA DO ROCHA
15.BARRO ALTO
16.BELMONTE
17.BELO CAMPO
18.BOA NOVA
19.BOA VISTA DO TUPIM
20.BOM JESUS DA SERRA
21.BREJÕES
22.BREJOLÂNDIA
23.BRUMADO
24.BUERAREMA
25.CAATIBA
26.CACHOEIRA
27.CAETANOS
28.CAMACAN
29.CAMAMU
30.CANAVIEIRAS
31.CÂNDIDO SALES
32.CARAVELAS
33.CARINHANHA
34.CATURAMA
35.COARACI
36.COCOS
37.CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
38.CONDEÚBA
39.CORDEIROS
40.COTEGIPE
41.CRAVOLÂNDIA
42.CRISTÓPOLIS
43.DÁRIO MEIRA
44.DOM BÁSILIO
45.ENCRUZILHADA
46.ENTRE RIOS
47.EUNÁPOLIS
48.FEIRA DE SANTANA
49.FIRMINO ALVES
50.FLORESTA AZUL
51.GANDÚ
52.GONGOGI
53.GUARATINGA
54.IAÇU
55.IBICARAI
56.IBICOARA
57.IBICUÍ
58.IBIPEBA
59.IBIRAPITANGA
60.IBIRAPUÃ
61.IBIRATAIA
62.IBITIARA
63.IGRAPIUNA
64.IGUAÍ
65.ILHÉUS
66.IPIAÚ
67.IRAJUBA
68.IRAMAIA
69.ITABELA
70.ITABERABA
71.ITABUNA
72.ITACARÉ
73.ITAETÉ
74.ITAGI
75.ITAGIMIRIM
76.ITAJU DO COLÔNIA
77.ITAJUÍPE
78.ITAMARAJU
79.ITAMARI
80.ITAMBÉ
81.ITANHÉM
82.ITAPÉ
83.ITAPEBI
84.ITAPETINGA
85.ITAPITANGA
86.ITAQUARA
87.ITARANTIM
88.ITORORÓ
89.ITUBERÁ
90.JAGUAQUARA
91.JEQUIÉ
92.JIQUIRIÇÁ
93.JITAÚNA
94.JUCURUÇU
95.JUSSARI
96.JUSSIAPE
97.LAFAIETE COUTINHO
98.LAGOA REAL
99.LAJE
100.LAJEDÃO
101.LENÇÓIS
102.LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
103.MACARANI
104.MACAÚBAS
105.MANOEL VITORINO
106.MARAGOGIPE
107.MARCIONÍLIO DE SOUZA
108.MASCOTE
109.MEDEIROS NETO
110.MILAGRES
111.MUCUGÊ
112.MUCURI
113.MUNDO NOVO
114.MUTUÍPE
115.NAZARÉ
116.NILO PEÇANHA
117.NOVA CANAÃ
118.NOVA ITARANA
119.NOVA VIÇOSA
120.NOVO HORIZONTE
121.PALMAS DE MONTE ALTO
122.PARAMIRIM
123.PARATINGA
124.PAU BRASIL
125.PIRAÍ DO NORTE
126.PIRIPÁ
127.PLANALTO
128.POÇÕES
129.PORTO SEGURO
130.POTIRAGUÁ
131.PRADO
132.PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
133.PRESIDENTE TANCREDO NEVES
134.RIACHO DE SANTANA
135.RIBEIRA DO POMBAL
136.RIBEIRÃO DO LARGO
137.RIO DE CONTAS
138.RIO DO PIRES
139.RUY BARBOSA
140.SANTA CRUZ CABRÁLIA
141.SANTA CRUZ DA VITÓRIA
142.SANTA INÊS
143.SANTA MARIA DA VITÓRIA
144.SANTANA
145.SANTANÓPOLIS
146.SÃO FÉLIX
147.SÃO FÉLIX DO CORIBE
148.SERRA DOURADA
149.TABOCAS DO BREJO VELHO
150.TANHAÇU
151.TAPEROÁ
152.TEIXEIRA DE FREITAS
153.TEOLÂNDIA
154.TREMEDAL
155.UBAÍRA
156.UBAITABA
157.UBATÃ
158.URUÇUCA
159.VALENÇA
160.VEREDA
161.VITÓRIA DA CONQUISTA
162.WANDERLEY
163.WENCESLAU GUIMARÃES